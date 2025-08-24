State of Play: Sony si prepara al nuovo evento?

Sony sembra pronta a riaccendere i riflettori sul proprio mondo videoludico. Ciò attraverso un evento dedicato a PlayStation, previsto per la fine di settembre 2025. La notizia arriva da Jeff Grubb, insider nel settore dei videogiochi. La cui affidabilità è ampiamente riconosciuta dalla community. Durante il suo podcast “Game Mess Mornings” su Giant Bomb, Grubb ha espresso una certa sicurezza sulla programmazione dell’evento. Suggerendo che potrebbe trattarsi di uno State of Play, oppure di un più corposo PlayStation Showcase. La scelta di settembre non è casuale. Negli ultimi sei anni, infatti, Sony ha mantenuto una certa regolarità nel programmare eventi di presentazione durante tale mese. Creando una tradizione che ormai gli appassionati considerano consolidata.

Nuovo State of Play in arrivo? Ecco i dettagli emersi sull’evento

La notizia ha subito acceso l’entusiasmo degli appassionati. Anche se, al momento, non sono emerse notizie certe. Tra le poche certezze, figura l’atteso “Ghost of Yotei”, ma per tutti gli altri titoli in arrivo nei prossimi mesi non ci sono informazioni ufficiali. Tale scenario rende l’evento di settembre un momento cruciale per comprendere quali giochi Sony intende lanciare nel periodo natalizio.

L’ultimo State of Play, tenutosi a giugno, si era concentrato soprattutto su produzioni di terze parti. Ed anche su giochi con lancio previsto per il 2026, lasciando quindi la parte più vicina del calendario praticamente vuota di novità concrete. Un evento a settembre, se confermato, rappresenterebbe dunque un’opportunità preziosa per fare chiarezza e ridurre l’incertezza dei fan. Potrebbe anche servire a mostrare nuovi progetti in fase di sviluppo dai team interni di Sony.

L’entusiasmo dei giocatori resta palpabile. L’evento potrebbe non solo rivelare nuovi giochi e aggiornamenti su titoli già noti, ma anche definire il tono di ciò che PlayStation offrirà ai suoi utenti nella seconda metà del 2025. Non resta che attendere l’arrivo di prossime comunicazioni ufficiali da parte di Sony.