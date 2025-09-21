Stampata in 3D, la ceramica diventa ermetica e resistente

La ceramica è uno di quei materiali che ci accompagna da millenni, eppure continua a sorprenderci. Nonostante la sua fragilità apparente, è capace di resistere a condizioni estreme: sopporta calore elevatissimo, non teme la corrosione chimica ed è incredibilmente robusta. Per queste ragioni è diventata un alleato prezioso in settori di punta come l’aerospazio, la chimica e l’energia. C’era però un limite che ne frenava l’impiego: trasformarla in componenti complessi ed ermetici, capaci di reggere senza microfratture o perdite, era una sfida che sembrava insormontabile.

BJAM porta la ceramica 3D a un livello completamente nuovo

Negli Stati Uniti, al laboratorio Oak Ridge, un gruppo di ricercatori ha fatto un passo che potrebbe cambiare le regole del gioco. Hanno sfruttato la stampa 3D con tecnologia binder jet additive manufacturing e un particolare trattamento post-stampa per ottenere i primi componenti ceramici completamente ermetici. Non si tratta solo di un esperimento riuscito, ma di un risultato che apre scenari concreti per sistemi avanzati, inclusi i reattori di nuova generazione.

Il punto cruciale non è soltanto la stampa in sé, ma la possibilità di unire più pezzi senza perdere tenuta. Finora i tentativi di assemblare grandi strutture ceramiche finivano spesso con minuscoli difetti che compromettevano tutto. La nuova tecnica, invece, consente di costruire componenti di dimensioni maggiori mantenendo una barriera perfetta contro i gas. Il procedimento è affascinante: si stampa il pezzo, lo si riempie con un polimero al carburo di silicio e lo si porta a temperature tali da trasformarlo in un materiale ceramico compatto e resistente.

Oltre al valore scientifico, questa innovazione promette benefici economici. La tecnologia BJAM è più rapida e meno costosa rispetto ad altre tecniche di stampa 3D per ceramiche, e con l’aggiunta della garanzia di ermeticità diventa davvero appetibile per settori dove affidabilità e precisione sono tutto, come il farmaceutico, la lavorazione chimica e l’industria aerospaziale.

Il riconoscimento ottenuto dal team non è quindi solo simbolico: segna il passaggio da una sfida rimasta a lungo teorica a una soluzione concreta, pronta a ridisegnare il futuro della produzione industriale. La prima ceramica stampata in 3D che non perde rappresenta un traguardo che potrebbe cambiare la nostra idea di cosa sia possibile realizzare con un materiale antico quanto l’uomo.