Sony taglia la memoria della PS5 Digital ma non il prezzo. Ecco cosa cambia

Il mese di novembre del 2020 è stato un momento di grande gioia per tutti gli appassionati di gaming, poiché è stata lanciata la PlayStation 5.

La console sviluppata da Sony, non è un semplice gioco, ma ha rappresentato nel tempo, e ancora continua a rappresentare un vero e proprio simbolo culturale.

Dalla console di Sony, sono stati sviluppati, ltre ai videogiochi, film, ma ha avuto anche influenze sulla musica e quant’altro.

Non c’era un bambino negli anni 90 che non desiderasse avere una PlayStation per giocare con i suoi videogiochi preferiti.

E a distanza di anni rimane ancora tra le console più apprezzate dagli appassionati e non solo.

Dopo l’uscita della PlayStation 5, Sony ha lanciato anche alcune sue versioni, come la PlayStation 5 Digital Edition.

Quest’ultima è una versione più economica della console principale, che supporta esclusivamente videogiochi e acquisti digitali. Però, per chi non voglia rinunciare alla consolle più famosa di sempre, ma voglia comunque mantenersi sul prezzo accessibile e l’ideale.

PlayStation 5 Digital: cosa cambia con la nuova revisione?

Sony starebbe per introdurre la nuova revisione della PlayStation 5 Digital Edition. La console che avrà codice CFI-2116, sta già facendo non poco discutere tutti gli appassionati.

Le differenze saranno davvero minime rispetto alla PS5 Digital, ma la cosa che fa storcere il naso è che il prezzo rimarrà pressoché invariato.

Tra le differenze vi sarà una riduzione della capacità dell’SSD integrato.

Se la PS5 Digital fino a questo momento era supportata da una memoria di 1 TB, la nuova versione avrà una SSD di 825 GB.

La scelta di ridurre la capacità dell’SSD non ha fatto particolarmente piacere agli utenti, e in più quella di rimanere il prezzo invariato ha aumentato il carico.

Certo, la diminuzione della memoria potrà avere degli effetti positivi sulla nuova console, tuttavia, gli appassionati si lamentano già del poco spazio di archiviazione messo a disposizione.