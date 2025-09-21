1Mobile lancia Speed 5G 200 Limited Edition

Fino al 30 settembre 2025, 1Mobile mette a disposizione dei nuovi clienti un’offerta pensata per unire convenienza e connessione veloce. Si chiama Speed 5G 200 Limited Edition e propone 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS a un prezzo promozionale di 5€ per il primo mese. Dal secondo poi il costo passa a 7,99€.

Il servizio è attivabile gratuitamente in portabilità da qualsiasi operatore, mentre chi sceglie un nuovo numero paga un costo di 5 euro per la SIM. Il traffico dati è valido in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione Europea secondo la normativa sul roaming.

1Mobile Speed 5G 200 Limited Edition: dettagli e condizioni

La nuova offerta utilizza l’infrastruttura di rete Vodafone, garantendo così copertura 5G laddove disponibile. Se i requisiti tecnici minimi non sono rispettati, la navigazione resta comunque attiva in 4G. Una volta esauriti i 200GB, la connessione viene bloccata, ma il cliente può riattivarla tramite la funzione Restart o acquistando pacchetti extra.

La promo si rinnova automaticamente ogni mese. Il traffico non consumato non è cumulabile con quello successivo. In caso di credito insufficiente, il pacchetto resta attivo ma utilizzabile solo dopo una ricarica. Dopo due rinnovi consecutivi non pagati, però viene sospeso e potrà essere riattivato con una ricarica idonea.

Un aspetto importante riguarda la portabilità. Infatti chi richiede il passaggio del numero deve completare l’operazione entro 30 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti i bonus iniziali verranno addebitati. In più, se la portabilità in uscita avviene entro i primi 180 giorni, i bonus già utilizzati verranno trattenuti dal credito residuo. L’attivazione può essere effettuata online, tramite il sito ufficiale di 1Mobile, oppure recandosi in uno dei punti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale. La gestione del piano è possibile direttamente dall’app dedicata o dall’area personale sul sito, dove si possono controllare consumi, rinnovi, credito residuo e nuove promo disponibili.