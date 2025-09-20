Samsung Galaxy S25, lo sconto di 210 euro è ASSURDO su Amazon

Lo sconto che gli utenti si ritrovano a poter abbracciare è sicuramente uno dei migliori degli ultimi mesi, poiché comunque coinvolge l’acquisto di Samsung Galaxy S25, un top di gamma a tutto tondo che riesce a convincere il consumatore con un rapporto qualità/prezzo decisamente coinvolgente grazie alla promozione disponibile su Amazon.

Il suo peso di soli 1623 grammi, con spessore addirittura di 7,2 millimetri, lo rende sicuramente uno degli smartphone più sottili mai visti tra quelli attualmente in circolazione. Il display è da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, trattasi di un buonissimo Dynamic AMOLED 2X che raggiunge un refresh rate a 120Hz, alle cui spalle trovano posto 416 ppi, oltre alla solita ottima protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto fotografico risulta essere composto da 3 sensori, per quanto riguarda la parte posteriore, precisamente parliamo di 50 megapixel per il principale, 12 megapixel per l’ultragrandangolare e anche un teleobiettivo 3X da 10 megapixel. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare l’ottima fotocamera da 12 megapixel con apertura F2.2. Il processore offre allo stesso tempo ottime prestazioni generali, è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, passando anche per la solita GPU Adreno 830 e 12GB di RAM (la memoria interna non è espandibile).

Se volete ogni giorno le offerte Amazon e tanti codici sconto gratis, ecco qui il canale Telegram @codiciscontotech dedicato ufficialmente a tutte le migliori promozioni.

Samsung Galaxy S25, lo sconto disponibile su Amazon è da sogno

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25, il suo prezzo di vendita risulta essere fortemente ribassato rispetto al passato, per questo motivo l’utente non andrà più a dover pagare i 989 euro richiesti in origine, ma si ritrova a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 779 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

La spedizione, al solito, viene gestita da Amazon con consegna in tempi brevissimi.