Amazon SHOCK con lo sconto su Motorola Edge 60 Pro: l’offerta è FOLLE

Una promozione assolutamente da non perdere su Amazon per l’acquisto di un prodotto di alto livello a basso prezzo, stiamo parlando di Motorola Edge 60 Pro, top di gamma a tutto tondo che oggi viene a costare meno di 400 euro grazie all’ottimo sconto attivato dall’azienda di e-commerce.

Disponibile sul mercato dagli inizi del 2025, il prodotto in questione presenta dimensioni inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 186 grammi di peso, con 160,69 x 73,06 x 8,24 millimetri di spessore, e una completa resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, passando anche per 446 ppi, si appoggia a tecnologia P-OLED per un refresh rate a 120Hz e anche GPU Mal G615-MC6.

Il comparto fotografico è di ottimo livello, dato che comunque parliamo di un triplo sensore posteriore: composto da un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, passando anche per un teleobiettivo da 10 megapixel. Il tutto viene supportato dalla batteria decisamente capiente, pari a 6000 mAh, con la quale il consumatore può pensare di utilizzare il device per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla ricarica, che comunque è ultrarapida.

Amazon, la promozione shock sul Motorola Edge 60 Pro

La promozione disponibile su Amazon abbassa di molto il prezzo di vendita del prodotto stesso, con la riduzione effettiva di circa 200 euro dal listino iniziale di 699 euro, arrivando così a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 409,99 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

L’unica colorazione attualmente in promozione è la Pantone Dazzling Blue, sicuramente una delle più eleganti e appetibili, proprio impreziosita dalla presenza di un back cover con una trama bellissima da vedere e da toccare, che rende lo smartphone quasi unico nel proprio genere.