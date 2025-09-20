WhatsApp: le spunte blu stanno per ricevere un cambio definitivo

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza dubbio WhatsApp, nel corso degli anni la piattaforma ha acquisito popolarità grazie all’arrivo di aggiornamenti costanti che ne hanno migliorato le funzionalità passo dopo passo, un elemento che sicuramente ha fatto la differenza e rappresenta un punto cardine di questo processo è rappresentato dalle famose spunte, queste ultime sono arrivate in più step e dapprima abbiamo avuto la singola spunta grigia che rappresentava l’invio corretto del messaggio seguita poi dalle due spunte grigie che mostravano che il messaggio era stato anche ricevuto ed infine, le ultime arrivate, le due spunte blu che appaiono quando il messaggio viene eletto dal nostro interlocutore, a patto che entrambi abbiano attiva la conferma di lettura.

Questa novità è rimasta in termini funzionali invariata praticamente fin dal suo arrivo, recentemente però è finita sotto l’occhio del ciclone dal momento che l’introduzione dei temi all’interno di WhatsApp aveva permesso ad alcuni di questi di andare a modificare il layout grafico delle due spunte blu, alcuni temi infatti le trasformavano in due spunte bianche davvero molto luminose, cosa che nel corso del tempo andava a disorientare alcuni utilizzatori del momento che l’anteprima mostrava le spunte blu, ma poi il messaggio mostrava le spunte bianche, lasciando in alcuni casi il dubbio che il messaggio fosse stato visualizzato.

WhatsApp mette la parola fine

Raccolti feedback della community, la società ha deciso di mettere il punto a questa situazione e nell’ultima beta per iOS e Android le spunte sono blu per tutti indipendentemente dal tema utilizzato, in parole povere la società ha deciso di fare tabula rasa di questa piccola modifica grafica rendendola standard per tutti quanti in modo da eliminare ogni possibile dubbio in merito la conferma di lettura del messaggio, si tratta sicuramente di un piccolo cambiamento pensato più per la qualitiy of life dell’applicazione che per un reale bisogno funzionale, fatto sta che effettivamente questa situazione era risultata disorientante per molti.