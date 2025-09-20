YouTube supporta gli utenti nei loro acquisti online

YouTube punta a trasformarsi in uno spazio in cui intrattenimento visivo e “shopping” convivono. Nello specifico, l’azienda ha annunciato una serie di strumenti innovativi, pensati per collegare creator, brand e pubblico. L’idea è che ogni contenuto deve poter diventare un punto di contatto diretto tra chi guarda e chi propone prodotti o servizi. Il tutto senza interrompere l’esperienza video tradizionale. A tal proposito, spicca la possibilità di rendere dinamici i segmenti pubblicitari nei video più lunghi. In pratica, uno stesso video potrà ospitare messaggi diversi, aggiornabili senza doverlo ricaricare o modificare. Un creator potrebbe inizialmente ospitare la pubblicità di un brand, che poi verrebbe sostituita da un altro a seconda delle esigenze commerciali. Tale soluzione aumenta le opportunità di guadagno e cambia anche il modo in cui gli utenti percepiscono gli annunci. I test inizieranno nel 2026, con un’adozione più ampia entro la fine dell’anno.

YouTube presenta nuove opzioni per gli acquisti

E non è tutto. YouTube sta sperimentando anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale capaci di riconoscere oggetti, prodotti o marchi mostrati nei video. L’AI analizzerà non solo le immagini, ma anche il parlato e i metadati forniti dai creatori. In tal modo potrà generare link diretti ai prodotti. In tal modo, gli utenti potranno immediatamente approfondire e acquistare ciò che vedono. Tale funzione sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti con un gruppo selezionato di creator, prima di un eventuale lancio globale.

Allo stesso tempo, YouTube punta a rafforzare il legame tra creator e fan più fedeli. I cosiddetti “top viewers” potranno acquistare merchandising esclusivo dei propri creator preferiti. Creando così un nuovo canale di interazione e fidelizzazione. Al momento l’iniziativa è in fase sperimentale, ma rappresenta un passo interessante.

L’azienda sta sviluppando strumenti di supporto alla creazione, sia per il live streaming sia per la produzione video. Sarà possibile sfruttare l’AI per suggerire modifiche, tagli o miglioramenti. Infine, anche gli Shorts avranno un ruolo chiave nella strategia commerciale. Presto sarà possibile aggiungere link diretti ai siti dei marchi, così che un breve video virale possa diventare una porta d’accesso immediata a un prodotto. L’implementazione inizierà entro fine 2025, con un’estensione prevista per il 2026.