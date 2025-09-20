Ad
News

Quanto è probabile incontrare civiltà aliene oggi?

Stime recenti indicano che la civiltà tecnologica più vicina potrebbe trovarsi a 33.000 anni luce, rendendo gli incontri estremamente rari.

scritto da Margherita Zichella

Nel grande silenzio dello spazio, l’idea di non essere soli è forse una delle più affascinanti e, allo stesso tempo, una delle più elusive. Una ricerca presentata all’Europlanet Science Congress-Division for Planetary Sciences 2025 ha provato a dare una risposta meno romantica e più concreta a questa domanda che accompagna l’umanità da sempre: quante possibilità abbiamo di condividere la galassia con un’altra civiltà tecnologica proprio ora, mentre siamo qui a scriverne e leggerne?

 

Stime aggiornate sulla vita tecnologica nella Via Lattea

Gli studiosi hanno preso la Terra come punto di riferimento, osservando ciò che la rende un pianeta abitabile e fertile per la vita complessa. Il nostro equilibrio è frutto di una chimica atmosferica precisa e di una geologia attiva, in particolare delle placche tettoniche che mantengono vivo il ciclo del carbonio. Ma questo delicato meccanismo non durerà per sempre. Prima o poi, il carbonio resterà intrappolato nelle rocce e la fotosintesi, quella che sostiene quasi tutto ciò che conosciamo, si fermerà. Il conto alla rovescia è già iniziato e gli scenari più ottimistici parlano di un margine che va da duecento milioni a un miliardo di anni.

Su altri mondi, magari con atmosfere più ricche di anidride carbonica, la vita potrebbe resistere più a lungo. Ma la durata di una biosfera non basta a garantire la nascita di una civiltà capace di comunicare. Perché accada, serve una certa abbondanza di ossigeno, sufficiente a permettere animali complessi e soprattutto l’uso del fuoco, chiave di volta per sviluppare la metallurgia. Senza metalli, niente satelliti, niente radiotelescopi, niente strumenti per alzare la voce oltre i confini del proprio pianeta.

Quando i ricercatori hanno messo insieme tempi biologici ed evolutivi, la conclusione non è stata incoraggiante: perché due civiltà tecnologiche coesistano, una di esse deve durare almeno 280.000 anni. E se si spera in un piccolo club di società intelligenti, la soglia si alza a milioni di anni. Non sorprende, allora, che le probabilità siano esigue. Le stime indicano che la più vicina civiltà avanzata potrebbe trovarsi a circa 33.000 anni luce, dall’altra parte della Via Lattea.

Nonostante ciò, la ricerca non perde forza. Ogni segnale cercato, anche se non arriva risposta, arricchisce la nostra comprensione. E se un giorno una trasmissione aliena dovesse davvero raggiungerci, non sarebbe solo una scoperta scientifica, ma un nuovo capitolo nella storia dell’umanità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.