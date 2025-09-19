Falcon di CrowdStrike ridefinisce la sicurezza nell’era dell’AI

Al Fal.Con 2025 si è respirata l’atmosfera tipica delle grandi rivoluzioni tecnologiche: quella sensazione che qualcosa stia cambiando in profondità, anche se non sempre visibile a occhio nudo. CrowdStrike ha scelto questo palco per presentare la propria visione della sicurezza nell’era dell’intelligenza artificiale, un tema che fino a pochi anni fa sembrava confinato ai romanzi di fantascienza e che oggi è diventato una priorità quotidiana per le aziende.

CrowdStrike lancia Falcon con partner top per blindare l’intero ecosistema AI

Al centro c’è Falcon, la piattaforma pensata per creare una protezione unica e coerente, capace di seguire l’AI lungo tutto il suo percorso: dal cloud al calcolo locale, dai modelli agli agenti che li eseguono, fino alle applicazioni che li rendono tangibili. L’idea è semplice nella sua ambizione: se l’AI è ormai ovunque, anche la sicurezza deve esserlo. Non basta proteggere un server o un endpoint, bisogna pensare a ogni passaggio in cui i dati vengono elaborati, trasformati e messi a rischio.

CrowdStrike mette l’accento su minacce che suonano familiari a chi lavora nel settore, ma che assumono un peso nuovo con l’arrivo dell’AI: modelli rubati, dati manipolati o avvelenati, agenti compromessi, workload cloud vulnerabili. Falcon prova a rispondere a tutti questi fronti contemporaneamente, offrendo una rete di protezione che vuole prevenire fughe di dati, scovare applicazioni di “shadow AI” e bloccare integrazioni non autorizzate.

Quello che rende l’annuncio interessante non è solo la tecnologia in sé, ma anche la lista di partner che hanno scelto di affiancare CrowdStrike: AWS per la protezione del ciclo di vita dell’AI nel cloud, Intel per portare la sicurezza fin dentro i PC di nuova generazione, Meta con benchmark per testare l’efficacia delle difese, NVIDIA per estendere la protezione alle AI Factory e Salesforce per integrare Falcon nei suoi ambienti di lavoro. È una rete di alleanze che dà un’idea della posta in gioco: non si tratta di un singolo prodotto, ma di una strategia condivisa che punta a creare standard di riferimento.

Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike, lo ha detto chiaramente: mettere in sicurezza l’AI significa proteggere un intero ecosistema. Non è solo tecnologia, ma fiducia, collaborazione e capacità di anticipare i rischi. Guardando alle mosse annunciate a Londra, si capisce come la cybersecurity stia diventando la spina dorsale della trasformazione digitale. E che, nell’era dell’intelligenza artificiale, la protezione non può essere un accessorio: è parte integrante dell’innovazione stessa.