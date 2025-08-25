Iliad: giga in abbondanza anche in Europa con questa super promo

Al giorno d’oggi, poter usufruire di una promozione di rete mobile, risulta Assolutamente indispensabile per tutti gli utenti, dal momento che l’offerta gli permette di restare connessi con la loro vita digitale in modo costante, effettivamente i minuti, gli SMS e i gigabyte di traffico dati non possono assolutamente mancare al giorno d’oggi ed ecco che ogni utente sottoscrive una promozione mensile in modo da poter svolgere tutte le attività di cui ha bisogno con il proprio smartphone.
Nello specifico, parliamo di un’offerta che deve essere ovviamente adatta alle esigenze del consumatore in modo da farlo arrivare alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione, ecco che dunque bisogna leggere i cataloghi di offerte presenti in Italia in modo molto attento dal momento che le offerte disponibili sono tante e anche i cataloghi poiché in Italia i provider sicuramente non mancano.
Oggi vi riportiamo un’offerta proposta dall’operatore italiano Iliad che garantisce davvero tantissimi giga per navigare e anche giga extra per navigare in Europa, scopriamo insieme di cosa si tratta.
Giga e giga extra UE
La promozione in questione garantisce a chiunque decide di attivarla ben 250 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione pari a 9,99 €, l’offerta in questione è dedicata anche a tutti coloro che amano viaggiare all’interno della comunità europea dal momento che oltre ai dati garantiti dal roaming zero, garantisce un plus di altri 25 GB per navigare in roaming senza costi aggiuntivi, un dettaglio che per chiama viaggiare all’interno dei confini dell’Europa può essere sicuramente un plus non da poco.
Se siete interessati all’offerta, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico per poi procedere all’attivazione direttamente online in pochi semplici clic da fare direttamente nella pagina ufficiale della promozione.