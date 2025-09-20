Ad
Meizu 22 ufficiale: design sottile e fotocamere da 50MP

Il nuovo smartphone Meizu 22 combina eleganza, performance e un comparto fotografico avanzato con obiettivo da 50 MP.

scritto da Rosalba Varegliano
Meizu ha finalmente presentato Meizu 22, pensato per chi vuole un dispositivo elegante, performante e con una fotocamera da 50 MP; quindi per chi cerca potenza e tecnologia ma anche un design curato nei dettagli e un’esperienza d’uso piacevole.

Design, display e tutte le caratteristiche del nuovo smartphone Meizu 22

Il dispositivo si distingue subito per i suoi bordi molto sottili – che regalano un’esperienza visiva immersiva e moderna – e per il display AMOLED che offre colori vividi e una luminosità ottimale anche sotto luce diretta. La visione di foto, video e contenuti multimediali in questo modo sarà sempre nitida. Nonostante le prestazioni di alto livello, il dispositivo resta maneggevole grazie alle dimensioni contenute e al peso ridotto, a tal punto da essere perfetto da usare con una singola mano. Integra anche un lettore di impronte sotto lo schermo e il riconoscimento facciale.

Sotto la scocca, monta un processore potente, capace di gestire senza fatica applicazioni, giochi e modalità multitasking. La memoria RAM e lo spazio di archiviazione sono disponibili in diverse configurazioni, per soddisfare ogni tipo di utente.

La batteria garantisce autonomia per un’intera giornata anche con un utilizzo intenso e la ricarica rapida permette di ridurre i tempi di attesa, assicurando una carica veloce e affidabile.

Fotocamera versatile da 50MP

Uno dei punti di forza del Meizu 22 è sicuramente la tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP capace di scattare immagini nitide anche in condizioni difficili. A completare il comparto fotografico ci sono un sensore grandangolare e un sensore per la profondità. Sono perfetti per ritratti e scatti creativi. La fotocamera frontale, invece, garantisce selfie dettagliati e videochiamate di qualità.

Il sistema operativo è stato ottimizzato per supportare un’interfaccia intuitiva e strumenti smart per la gestione di notifiche, app e sicurezza. Non mancano modalità di gioco avanzate, gestione intelligente della batteria e opzioni di personalizzazione dell’interfaccia.

Abbiamo a che fare con un dispositivo elegante, potente e versatile, pronto a competere con la concorrenza, anche se più di nicchia rispetto ad altri.

Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.