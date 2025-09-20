Storica alleanza Nvidia-Intel per la creazione di un nuovo processore

Nvidia e Intel hanno sconvolto gli utenti annunciando una storica alleanza tra le due aziende più importanti nel settore dei semiconduttori.
Le due aziende, rivali da sempre in questo settore, annunciano di voler collaborare per la creazione di una nuova generazione di processori.
Entrambe le aziende sono due multinazionali statunitensi molto famose e apprezzate nel loro campo.
I punti di forza di Intel sono sicuramente i CPU, i processori dei computer, infatti ne è il principale fornitore.
Mentre per quanto riguarda Nvidia, il suo punto di forza è sicuramente la GPU.
Si tratta del processore grafico molto importante per quanto riguarda i calcoli grafici.
Dall’unione di due società così importanti in questo settore fondamentale per la tecnologia, ci si aspetta davvero delle cose incredibili.
Nvidia e Intel collaborano insieme per la prima volta
Le aziende leader nel settore dei semiconduttori Nvidia e Intel uniscono le forze e le proprie caratteristiche distintive per la creazione di una nuova generazione di processori.
La mossa delle due aziende è sicuramente sorprendente, ma allo stesso tempo davvero incredibile, poiché apporterà al settore dei PC da gaming un miglioramento sostanziale.
Lo scopo di questa inattesa collaborazione è quello di creare una linea di processori x86 In cui la CPU di Intel verrà affiancata da una GPU invidia RTX.
I futuri processori si chiameranno Intel x86 RTX SOCs e come detto in precedenza, uniranno i punti di forza delle due case madri.
Questa partnership donerà dunque un nuovo processore con scheda grafica integrata, quindi con CPU e GPU nello stesso chip.
I vantaggi di avere un processore nato da questa fusione garantiranno un gaming di livello superiore ma anche una maggiore efficienza energetica e prestazioni più fluide.
Entrambe le aziende andranno dunque a colmare i propri punti deboli con i punti di forza della storica rivale, creando un processore davvero potente.