Hyundai SANTA FE Full Hybrid: più potenza, efficienza e stile

Hyundai Santa FE Full Hybrid: il SUV coreano si rinnova con motori ibridi, maggiore efficienza e nuove opzioni di stile.

scritto da Rosalba Varegliano
hyundai santa fe full hybrid

Hyundai arricchisce la gamma SANTA FE con la nuova versione Full Hybrid, pensata per chi vuole un SUV versatile e potente, ma anche attento ai consumi e all’ambiente. Il modello unisce la tecnologia ibrida con opzioni di personalizzazione pensate per chi usa l’auto in città, per viaggi più lunghi o per il tempo libero.

Un motore ibrido che migliora la guida per la nuova Hyundai Santa FE Full Hybrid

La SANTA FE Full Hybrid combina un motore a benzina con un propulsore elettrico, offrendo più potenza rispetto alla versione tradizionale dello stesso modello. Grazie alla tecnologia ibrida integrata, i consumi si riducono e le emissioni calano, senza rinunciare al comfort e alla fluidità dell’esperienza alla guida.

La trasmissione è stata ottimizzata per cambi di marcia più rapidi e morbidi, mentre il sistema elettrico permette di percorrere brevi distanze a zero emissioni. Ideale per gli spostamenti quotidiani in città. In più, la gestione intelligente dell’energia aumenta stabilità e trazione, rendendo il SUV pronto a ogni tipo di percorso, su strada o fuori.

Comfort e personalizzazione al top

Anche l’interno è stato completamente rivisto. La SANTA FE Full Hybrid offre tinte e finiture esclusive, display digitali più grandi e tecnologie avanzate per la sicurezza e la connettività. I sedili sono ergonomici e i materiali scelti di qualità, per viaggi sempre confortevoli.

Il bagagliaio rimane molto ampio e versatile, perfetto sia per la famiglia sia per chi ama attività all’aperto. Le nuove opzioni di climatizzazione e i dettagli studiati nei minimi particolari garantiscono un’esperienza piacevole per tutti i passeggeri.

Con la SANTA FE Full Hybrid, Hyundai porta un SUV moderno che unisce potenza, efficienza e comfort, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. È una proposta pensata per chi vuole un’auto pratica nella vita di tutti i giorni, ma anche capace di emozionare quando si guida.

