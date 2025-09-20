Hyundai SANTA FE Full Hybrid: più potenza, efficienza e stile

Hyundai arricchisce la gamma SANTA FE con la nuova versione Full Hybrid, pensata per chi vuole un SUV versatile e potente, ma anche attento ai consumi e all’ambiente. Il modello unisce la tecnologia ibrida con opzioni di personalizzazione pensate per chi usa l’auto in città, per viaggi più lunghi o per il tempo libero.

Un motore ibrido che migliora la guida per la nuova Hyundai Santa FE Full Hybrid

La SANTA FE Full Hybrid combina un motore a benzina con un propulsore elettrico, offrendo più potenza rispetto alla versione tradizionale dello stesso modello. Grazie alla tecnologia ibrida integrata, i consumi si riducono e le emissioni calano, senza rinunciare al comfort e alla fluidità dell’esperienza alla guida.

La trasmissione è stata ottimizzata per cambi di marcia più rapidi e morbidi, mentre il sistema elettrico permette di percorrere brevi distanze a zero emissioni. Ideale per gli spostamenti quotidiani in città. In più, la gestione intelligente dell’energia aumenta stabilità e trazione, rendendo il SUV pronto a ogni tipo di percorso, su strada o fuori.

Comfort e personalizzazione al top

Anche l’interno è stato completamente rivisto. La SANTA FE Full Hybrid offre tinte e finiture esclusive, display digitali più grandi e tecnologie avanzate per la sicurezza e la connettività. I sedili sono ergonomici e i materiali scelti di qualità, per viaggi sempre confortevoli.

Il bagagliaio rimane molto ampio e versatile, perfetto sia per la famiglia sia per chi ama attività all’aperto. Le nuove opzioni di climatizzazione e i dettagli studiati nei minimi particolari garantiscono un’esperienza piacevole per tutti i passeggeri.

Con la SANTA FE Full Hybrid, Hyundai porta un SUV moderno che unisce potenza, efficienza e comfort, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. È una proposta pensata per chi vuole un’auto pratica nella vita di tutti i giorni, ma anche capace di emozionare quando si guida.