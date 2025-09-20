Huawei MatePad 12 X 2025 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Huawei continua a sfornare nuovi prodotti interessanti. Uno degli ultimi ad essere stato annunciato, è il nuovo tablet, ovvero Huawei MatePad 12 X 2025. Rispetto al suo predecessore, sono state ovviamente introdotte alcuni upgrade e miglioramenti. Sul fronte spicca poi un ampio display con delle cornici estremamente sottili. Vediamo qui di seguito le altre caratteristiche tecniche.

Huawei MatePad 12 X 2025 è ufficiale, ecco le caratteristiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Huawei ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo tablet di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Huawei MatePad 12 X 2025. Come già detto, quest’ultimo presenta diversi upgrade rispetto al modello dello scorso anno. La parte frontale è occupata da un grande display con una diagonale pari a 12 pollici.

Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una risoluzione pari a 2800 × 1840 pixel e con una frequenza di aggiornamento esagerata pari a 144Hz, con anche una luminosità di picco pari a 1000 nits. Le cornici attorno allo schermo sono estremamente sottili e simmetriche tra loro. Lo schermo dispone poi di uno strato protettivo denominato PaperMatte. Quest’ultimo permette di far sembrare lo schermo molto simile alla carta, in modo da non affaticare la vista.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo un soc proprietario di Huawei. Si tratta del soc Kirin T92B. Quest’ultimo viene inoltre supportato dalla presenza di tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. L’autonomia è poi affidata ad una grande batteria con una capienza pair a 10.100 mah. È comunque presente il supporto alla ricarica rapida da 66W. Tutto questo in un corpo di appena 555 grammi e con uno spessore di appena 5.9 mm

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Huawei MatePad 12 X 2025 è disponibile all’acquisto nella sola versione Wi-Fi ad un prezzo di circa 680 euro al cambio attuale.