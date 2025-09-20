Scoperte in laboratorio riscrivono l’origine dei getti di Encelado

Encelado, una piccola luna ghiacciata che orbita attorno a Saturno, continua a catturare l’interesse di chi osserva il cielo con occhi curiosi. Con soli 500 chilometri di diametro, potrebbe sembrare insignificante, eppure le sue caratteristiche la rendono un soggetto affascinante per chi cerca mondi potenzialmente abitabili. Dal polo sud di questa luna si innalzano getti di vapore acqueo e particelle di ghiaccio che sembrano uscire da un universo in miniatura, come se sotto la sua superficie si nascondesse un oceano pronto a ospitare forme di vita. Da anni gli scienziati osservano quei pennacchi, immaginando un mondo liquido sotto la crosta ghiacciata, un laboratorio naturale dove la chimica della vita potrebbe prendere forma lontano dalla Terra.

Pennacchi di Encelado: nuove prove di reazioni complesse sul ghiaccio

Recenti esperimenti però stanno complicando questa storia, mostrando che ciò che si osserva dai geyser potrebbe non provenire necessariamente dall’oceano sotterraneo. In laboratorio sono state ricreate condizioni estreme simili a quelle di Encelado, con acqua, metano, ammoniaca e anidride carbonica congelati a temperature vicinissime allo zero assoluto. Su questi campioni sono state poi fatte agire particelle cariche simili a quelle che colpiscono la luna dal campo magnetico di Saturno. Il risultato è stato sorprendente: molecole organiche e precursori di composti più complessi si sono formati direttamente sul ghiaccio. Alcuni di questi elementi erano già stati rilevati nei pennacchi naturali osservati dalla sonda Cassini, portando a chiedersi se le tracce di chimica prebiotica possano nascere anche senza un oceano profondo a fare da incubatore.

Questo non significa che l’oceano non esista, ma rende più difficile distinguere ciò che proviene dal sottosuolo da ciò che nasce sulla superficie. I tempi di esposizione alla radiazione sono compatibili con la formazione di queste molecole, e questo cambia la prospettiva su ciò che quei getti raccontano. Encelado dimostra che anche in ambienti freddi e bombardati da radiazioni possono svilupparsi reazioni chimiche complesse, ampliando gli scenari in cui la vita potrebbe emergere.

Il futuro della luna passerà dalle missioni spaziali, che potrebbero analizzare da vicino i geyser e il ghiaccio, chiarendo se sotto la sua crosta si nasconde un oceano fertile o se la chimica cosmica sa sorprendere anche senza ambienti liquidi profondi.