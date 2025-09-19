Xiaomi salta il 16 e presenta la serie 17: sfida diretta ad Apple

La prossima generazione di top di gamma Xiaomi non sarà la serie 16. L’ azienda infatti ha scelto di passare direttamente al numero 17. Il motivo? La volontà di confrontarsi in modo più diretto con Apple. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo ufficiale Weibo, dove il brand ha confermato che entro la fine di Settembre arriveranno tre versioni, quali Xiaomi17, 17 Pro e 17Pro Max.

Non è però solo una questione di numeri. Xiaomi ha spiegato che la decisione nasce da un progetto iniziato cinque anni fa, con l’obiettivo di sviluppare dispositivi capaci di competere senza compromessi con l’iPhone. In questo periodo sono stati investiti circa 12 miliardi di euro, in ricerca e sviluppo. Ma non è finita qui, nei prossimi cinque anni il budget verrà addirittura raddoppiato.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e tre modelli Xiaomi per coprire il settore premium

Dal punto di vista tecnico, i prossimi arrivati presenteranno il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo processore di Qualcomm e riferimento per prestazioni ed efficienza. L’azienda promette così un’esperienza utente superiore, basata su un’integrazione più profonda tra hardware e software.

La gamma sarà articolata su tre modelli. Il 17 standard verrà presentato come il modello più potente della sua categoria. Il 17Pro sarà invece un cameraphone compatto, pensato per chi cerca prestazioni fotografiche avanzate in un formato più contenuto. Infine, il 17Pro-Max diventerà il dispositivo più potente mai prodotto da Xiaomi, con specifiche da vero top assoluto. Nonostante i progressi tecnologici, il prezzo del modello base resterà in linea con quello della generazione precedente.

Il lancio avverrà entro la fine di Settembre, un mese prima rispetto alla tabella di marcia dello scorso anno. Non è ancora chiaro se la società intenda anticipare anche la distribuzione internazionale, in genere più lenta rispetto al mercato cinese. Quel che è certo è che Xiaomi vuole bruciare le tappe per rafforzare la propria immagine a livello mondiale.