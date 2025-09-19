Meta anticipa il futuro: trapelano i nuovi Ray-Ban con display e gli Oakley Sphaera

Meta Ray Ban

Un video comparso brevemente online e subito rimosso da Meta ha fatto emergere quello che con ogni probabilità sarà uno dei momenti clou del prossimo evento Connect 2025: due nuovi modelli di occhiali smart. Da un lato una nuova generazione di Ray-Ban con display integrato, dall’altro gli Oakley Sphaera, un modello sportivo con telecamera. La fuga di notizie, riportata da UploadVR, ha acceso i riflettori su come l’azienda di Zuckerberg intenda evolvere il concetto di occhiali intelligenti.

Ray-Ban con display: assistente AI sempre davanti agli occhi

Il dettaglio più sorprendente riguarda i nuovi Ray-Ban, che per la prima volta integrano un micro-display nella lente destra. Nei fotogrammi trapelati si vede l’utente chiedere informazioni a Meta AI, ricevere una mappa in sovrimpressione e persino tradurre in tempo reale un cartello. In un’altra scena, un braccialetto collegato consente di scrivere messaggi “nell’aria”, grazie alla tecnologia sEMG (elettromiografia di superficie), che interpreta i segnali elettrici dei muscoli della mano trasformandoli in comandi digitali.

Si tratta di un salto notevole rispetto alle precedenti generazioni di Ray-Ban Meta, che finora avevano puntato su fotocamera e auricolari integrati, senza componenti visivi avanzati. Con il display, l’occhiale diventa un vero strumento di realtà aumentata leggera, capace di fornire risposte immediate senza bisogno di tirare fuori lo smartphone.

Oakley Sphaera: design sportivo e telecamera integrata

Il secondo prodotto mostrato nel video porta la firma di Oakley, marchio noto per gli occhiali sportivi. I nuovi Sphaera presentano un design avvolgente e aggressivo, con una telecamera posizionata al centro del ponte nasale. Sebbene le funzioni non siano state dettagliate, la scelta di Oakley come partner è indicativa: il target è quello di chi pratica sport e attività all’aperto, interessato a catturare video in prima persona senza rinunciare allo stile.

Questa strategia riflette la volontà di Meta di diversificare la propria offerta: i Ray-Ban rimangono l’opzione lifestyle, elegante e urbana, mentre gli Oakley Sphaera guardano a un pubblico dinamico e attento alle prestazioni.

Un passo deciso verso gli occhiali AR

L’integrazione di un display apre nuove possibilità d’uso: dalla consultazione di messaggi e notifiche al supporto nelle traduzioni o nella navigazione, fino all’interazione con i contenuti creativi. In sostanza, i Ray-Ban con display spostano il concetto di smart glasses verso quello di assistente aumentato, espressione più volte evocata da Zuckerberg nelle sue interviste.

Non si tratta ancora di occhiali AR completi, ma di un’evoluzione intermedia che potrebbe aiutare a testare il mercato prima del lancio di prodotti più avanzati. In un contesto in cui anche Apple e altre aziende stanno osservando con attenzione il settore, Meta sembra voler giocare d’anticipo.

Tutto pronto per Connect 2025

Il keynote di Meta Connect è fissato per mercoledì 17 settembre alle 20:00 ora della costa est statunitense (le 02:00 di giovedì in Italia). In quell’occasione Mark Zuckerberg dovrebbe presentare ufficialmente i nuovi occhiali, chiarendo nome definitivo, caratteristiche tecniche e piani di distribuzione.