venerdì, Settembre 19, 2025
Gestori di password e autenticazione a due fattori: proteggere gli account online

La sicurezza parte dalle password ed è per questo che utilizzare dei gestori risulterebbe la migliore soluzione.

scritto da Felice Galluccio
Oggi uno dei problemi più ricorrenti per quanto riguarda il mondo del web è sicuramente quello delle password, le quali molto spesso risultano troppo semplici o uguali su più portali. È un errore che rende facile la vita a chi prova a violare un account. Un gestore di password risolve questa difficoltà creando e conservando in modo sicuro combinazioni complesse per ogni servizio. In questo modo basta ricordare una sola chiave principale per accedere a tutte le altre.

Questi strumenti sono disponibili sia per computer che per smartphone e possono compilare in automatico i moduli di login. Risultato: meno tempo perso e meno rischi di dimenticare una password. Alcuni, come Bitwarden o 1Password, funzionano anche offline e sincronizzano le credenziali su più dispositivi.

Password importanti ma c’è bisogno di un secondo livello di sicurezza

Per una protezione completa, il passo successivo è attivare l’autenticazione a due fattori. In pratica, oltre alla password, serve un codice temporaneo generato da un’app o inviato via SMS. Questo significa che, anche se qualcuno riuscisse a indovinare la password, non potrebbe entrare senza quel codice. Servizi come Google, Meta e molte banche online supportano questa funzione, che richiede pochi secondi per essere configurata.

Un’abitudine che vale la pena adottare subito

Un consiglio utile è verificare ogni tanto se le proprie credenziali sono finite in qualche fuga di dati. Strumenti come “Have I Been Pwned” segnalano se un indirizzo email è stato compromesso. In quel caso conviene cambiare subito la password e sceglierne una completamente diversa.

Combinando un gestore di password con la verifica in due passaggi, la sicurezza degli account aumenta in modo significativo. Non è una procedura complicata e una volta impostata diventa parte delle abitudini digitali quotidiane, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e furti di identità. Con tutti questi accorgimenti sarete impenetrabili.

