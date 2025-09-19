Truffa e problemi tramite e-mail: così hanno portato via dei soldi dai conti

Dietro alle truffe si nascondono sempre organizzazioni che sanno benissimo quello che stanno facendo, proprio per provare a fregare le persone nel migliore dei modi. Oggi oggi se ne sta parlando ampiamente ed è per questo che chi crea una truffa ha affinato le sue tecniche al punto tale da riuscire a fregare meglio le persone anche più esperte.

Da qualche ora si sta parlando di un nuovo tranello diffuso mediante e-mail, con più persone che purtroppo ci sono cascate perdendo almeno i loro dati personali. Fate quindi molta attenzione e date uno sguardo al paragrafo in basso che indica alcune dritte.

La nuova truffa è arrivata: fate attenzione a questi messaggi tramite e-mail ogni giorno

Un breve messaggio, un alone di mistero, qualcosa che forse gli utenti non sanno ma che hanno voglia di scoprire. Intorno a tutti questi aspetti si compongono le varie problematiche legate alle truffe del web, proprio come quella che sta girando in queste ore. Un contatto straniero fa credere alla vittima di poter investire nel suo paese e, beccando magari la persona interessata, sarebbe in questo modo che i truffatori riuscirebbero a rubare soldi e dati. Ecco intanto il messaggio completo dal quale dovete stare alla larga per evitare che ci siano problemi:

“Ho ottenuto il Suo contatto tramite il Global Online Network.

Il mio cliente è disposto a investire nel Suo Paese.

La invito a manifestare il Suo interesse per l’investimento e a rispondere a questo messaggio indicando il Suo numero di telefono privato per facilitare la comunicazione.

Cordiali saluti,

NELSON“.

Ce ne sono a centinaia di messaggi del genere ogni settimana per cui tenere le antenne dritte e fare attenzione è fondamentale. I link contenuti nel testo, gli allegati e anche qualche contatto Instagram spesso in aggiunta, possono portare alla truffa vera e propria.