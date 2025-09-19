Android: come trasformare il vecchio smartphone in una telecamera di sicurezza

Un vecchio smartphone Android può diventare un utile alleato per la sicurezza domestica. Invece di lasciarlo a prendere polvere in un cassetto, può essere riconvertito in una telecamera di sorveglianza sempre attiva. Prima di configurarlo, conviene fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica: in questo modo si libera memoria e il sistema torna più reattivo. Dopo il reset, basta collegarlo al Wi-Fi di casa e tenerlo sotto carica con un alimentatore, così da non doversi preoccupare della batteria.

Le app per trasformarlo in una videocamera

Il Play Store offre diverse soluzioni gratuite pensate per questo scopo. App come Alfred, IP Webcam e altre simili consentono di trasmettere il video in tempo reale su un altro telefono, tablet o computer. Alcune includono funzioni extra come il rilevamento di movimento, l’invio di notifiche quando qualcosa si muove nell’inquadratura e persino la registrazione automatica su cloud. L’installazione è semplice: si scarica l’app sia sul vecchio telefono che sul dispositivo da cui si vuole controllare il flusso video, poi si esegue l’accesso con lo stesso account.

Scelta del punto migliore

Per ottenere il massimo, è utile posizionare il telefono in un punto strategico, ad esempio vicino alla porta d’ingresso o in un angolo che offra una vista completa della stanza. Un piccolo treppiede o un supporto da tavolo può aiutare a mantenerlo stabile. Se si dispone di più telefoni inutilizzati, è possibile collegarli alla stessa app e creare un sistema multicamera senza spendere nulla.

Sicurezza e privacy

Un aspetto da non trascurare è la protezione della connessione. È importante usare una password Wi-Fi robusta e, se l’app lo consente, abilitare l’autenticazione a due fattori. Disattivare notifiche e suonerie del vecchio telefono evita interruzioni durante l’uso. Con pochi passaggi si ottiene così un sistema di sorveglianza efficace, a costo zero e pronto a funzionare 24 ore su 24.