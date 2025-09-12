Truffa phishing: quando l’inganno è in grado di svuotare il conto corrente

Una truffa può essere capace di qualsiasi cosa, anche di fregare gli utenti che si credono più esperti e che potrebbero in qualche modo evitare un inganno. Questa volta è davvero difficile farlo, visto che la truffa arriva con dei messaggi molto convincenti che peraltro stanno girando tramite e-mail ormai da diverse settimane. Fate quindi molto caso ai testi qui in basso.

Una nuova truffa è diventata virale in queste ore ed è riuscita a fregare migliaia di utenti

Ancora un messaggio, anzi questa volta sono due. La truffa che si sta sviluppando segue lo stesso iter sia nell’uno che nell’altro testo, per cui state molto attenti. Ecco il primo:

“Ciao, sconosciuto!

Non mi conosci, ma ora puoi scoprire tutto.

Non cerco una “comunicazione vera e propria”. Ho bisogno di qualcuno

che capisca anche solo una mezza parola… e voglia continuare –

non a parole, ma con il contatto fisico.

Non voglio che nessuno sappia su cosa possiamo essere d’accordo.

Quindi non rispondere mai con una lettera di risposta.

Lascerò un profilo dove tutto accadrà in privato.

Si chiama [LINK TRUFFA]

Ci sono foto, desideri e vero amore adulto.

Se senti come tutto dentro inizia a bruciare, apriti.

Forse sei proprio la persona di cui ho bisogno stasera.

La tua Eleanor“.

Non è solo questo però il messaggio che sta girando tramite e-mail e che può essere una truffa. Ce ne sono anche degli altri e uno in particolare, proprio come quello qui in basso che è il secondo ad essere imputato:

