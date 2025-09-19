OnePlus 15: nuovi dettagli emersi da un recente leak

Il settore della telefonia mobile si prepara ad accogliere una delle uscite più attese. A tal proposito, infatti, OnePlus è ormai pronta a lanciare il suo nuovo dispositivo di punta. Si tratta di un dispositivo che, secondo le indiscrezioni, potrebbe rappresentare una svolta importante per il marchio. Ciò non solo dal punto di vista tecnico, ma anche estetico. Le informazioni trapelate online sul nuovo OnePlus 15 suggeriscono, infatti, un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti. Con scelte di design che puntano a distinguersi, ma che, al tempo stesso, sembrano ispirarsi a modelli già noti al grande pubblico. Un post apparso su Weibo ha alimentato la curiosità degli appassionati, mostrando alcuni render non ufficiali del dispositivo. Da tali immagini emerge l’abbandono del caratteristico modulo fotografico circolare, a favore di una struttura squadrata più tradizionale. Una scelta che ricorda, almeno nelle linee, l’impostazione vista sugli iPhone della serie Pro.

OnePlus 15: ecco i dettagli emersi da recenti indiscrezioni

Le anticipazioni si soffermano soprattutto sul retro dello smartphone, ma non mancano dettagli sulla parte frontale. Si parla, infatti, di un display da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 165 Hz. L’azienda avrebbe, inoltre, previsto tre varianti cromatiche: Dune, un tono caldo e inedito, Absolute Black dal carattere più classico ed elegante, e Mist Purple, opzione più originale e pensata per chi cerca un tocco distintivo.

Se il design rappresenta una novità significativa, è però sul piano tecnico che OnePlus 15 punta a consolidare la propria reputazione. Il cuore del dispositivo sarà con tutta probabilità il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Non meno rilevante l’autonomia, che secondo i rumor sarà affidata a una batteria da ben 7000 mAh, capace di supportare ricariche cablate da 120 W e wireless fino a 50 W. Inoltre, la collaborazione con Hasselblad, che aveva contraddistinto gli ultimi modelli, sembrerebbe essersi conclusa. Scelta che apre la strada a una piattaforma sviluppata interamente da OnePlus.

È importante sottolineare che si tratta di indiscrezioni. Dunque, sarà necessario attendere nuove dichiarazioni da parte di OnePlus per scoprire se tali informazioni saranno effettivamente confermate.