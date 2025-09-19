Gallery Assistant: ecco la nuova app editing su One UI 8

Samsung ha deciso di affiancare al lancio della nuova interfaccia One UI 8 un software inedito che mette in primo piano la gestione dei contenuti visivi. Si chiama Gallery Assistant ed è stato annunciato come una delle applicazioni più ambiziose mai sviluppate dall’azienda nel settore della fotografia digitale. Samsung, infatti, ha voluto sottolineare fin dall’inizio che non si tratta di un semplice strumento aggiuntivo, ma di una vera estensione delle potenzialità dei dispositivi Galaxy più moderni. Per ora Gallery Assistant non è un prodotto definitivo, ma una versione beta disponibile esclusivamente in Corea del Sud. L’accesso è riservato agli iscritti al programma Samsung Members, all’interno della sezione dedicata alle app in fase di test. Nessuna data precisa è stata comunicata per un eventuale lancio globale, anche se Samsung lascia intendere che la diffusione dell’app seguirà il ritmo con cui One UI 8 verrà rilasciato.

Samsung: ecco i dettagli sulla nuova app Gallery Assistant

La novità più attesa riguarda la possibilità di effettuare modifiche in batch. Ciò significa applicare in un solo passaggio correzioni cromatiche, filtri o ridimensionamenti a interi gruppi di file. Finora, chi voleva rielaborare più immagini o clip video era costretto a ripetere manualmente ogni singola operazione. Il nuovo approccio promette, invece, di ridurre i tempi e di garantire maggiore coerenza stilistica. Si tratta di un vantaggio concreto soprattutto per fotografi, videomaker e content creator.

È importante sottolineare che non tutti i dispositivi Galaxy possono sfruttare la nuova applicazione. In tale fase, la compatibilità è limitata ai modelli di ultima generazione. Ovvero la serie Galaxy S25 e i pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7. Una scelta che riflette la volontà di Samsung di puntare inizialmente sui propri flagship, dotati di capacità hardware necessarie a supportare le funzioni più complesse. Se la fase di test confermerà le aspettative, l’app potrebbe diventare un tassello centrale dell’esperienza Galaxy.