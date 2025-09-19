Google Sheets porta la crittografia lato client a portata di aziende

Se usi spesso Google Sheets, questa novità potrebbe cambiarti la prospettiva su come pensi alla sicurezza dei tuoi dati. La crittografia lato client non è più un esperimento per pochi, ma diventa disponibile in modo ampio: significa che i tuoi file non vengono più solo protetti dai server di Google, ma la chiave di accesso rimane saldamente nelle mani della tua organizzazione. In pratica, i dati vengono cifrati direttamente nel browser, prima ancora di salire nel cloud. E questa è una differenza enorme, perché elimina l’idea che qualcuno, dall’altra parte, possa dare anche solo uno sguardo non autorizzato a ciò che hai salvato. Nemmeno Google stesso.

Google rafforza la sicurezza dei dati sensibili con cifratura browser-side

Per chi lavora con informazioni sensibili – brevetti, bilanci, documenti strategici – non è un dettaglio da poco. È un cambiamento che può dare quella tranquillità in più quando si tratta di condividere o archiviare file delicati. La novità però non è per tutti: al momento riguarda specifici piani di Google Workspace, come Enterprise Plus o Education Plus, e porta con sé un pacchetto completo di funzioni utili. Tra queste, la possibilità di importare ed esportare file cifrati e il supporto con Google Vault per gestire attività legali o di compliance.

Naturalmente, non mancano le sfide, soprattutto quando entra in gioco l’interoperabilità con Microsoft Excel. I file protetti non si aprono direttamente nel software di Redmond, ma Google ha previsto un percorso alternativo: si esporta il file, lo si decritta con un tool ad hoc (per ora solo su Windows) e lo si converte in un formato leggibile da Excel. Sembra un po’ macchinoso, ma è pensato per mantenere la sicurezza anche quando i dati si spostano tra ambienti diversi.

Dal punto di vista delle aziende, la possibilità per gli amministratori di decidere chi potrà accedere a queste funzioni, impostandole a livello di unità organizzativa, è un vantaggio concreto. E il rollout è già partito: chi ha scelto la modalità “Rapid Release” ha iniziato a vedere l’opzione dal 4 settembre, mentre per gli altri sarà questione di giorni, con la distribuzione più ampia dal 18 in avanti.

Insomma, Google sta alzando l’asticella sulla protezione dei dati, e lo fa in un momento in cui la fiducia nella sicurezza digitale è più preziosa che mai.