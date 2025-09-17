OnePlus 15: emersi dettagli sull’estetica del nuovo smartphone

La prima occhiata al OnePlus 15 lascia intuire quanto l’azienda si sia concentrata sul design dei nuovi dispositivi. Le immagini apparse su Weibo mostrano tre versioni cromatiche: Absolute Black, Mist Purple e Dune. La cura dei dettagli estetici è evidente, rendendo il nuovo OnePlus uno smartphone con una propria personalità visiva. Il retro del dispositivo presenta una trasformazione radicale rispetto ai precedenti modelli. A tal proposito, per il modulo fotografico, le tre fotocamere sono disposte a triangolo. Inoltre, sono racchiuse in un’area rettangolare dai bordi arrotondati. A differenza dei concorrenti diretti, OnePlus ha deciso di adottare una finitura a due tonalità sul modulo, suggerendo una distinzione tra i tre sensori. Tale approccio denota la volontà di fondere tecnologia e design in modo armonico.

OnePlus 15: ecco i dettagli emersi prima del lancio

All’interno, il nuovo smartphone conferma le aspettative di chi cerca prestazioni di alto livello. Lo schermo OLED piatto da 6,78 pollici garantisce immagini nitide e colori vividi. Mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge punte di 165 Hz, promettendo un’esperienza fluida e reattiva. Il processore Snapdragon 8 Elite 2 è supportato da una RAM fino a 16 GB. Accompagnata da uno spazio di archiviazione che può arrivare a 1 TB. Caratteristiche che collocano il dispositivo nella fascia premium. Il citato reparto fotografico, costituito da tre sensori da 50 MP, include un obiettivo standard, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico con zoom 3X.

E non è tutto. La batteria, da 7.000 mAh, promette un’autonomia generosa e può essere ricaricata rapidamente anche tramite wireless da 50W. Il software, basato su Android 16 con l’interfaccia OxygenOS 16, completa l’esperienza rendendo il telefono reattivo e personalizzabile. Con il nuovo OnePlus 15, l’azienda non solo aggiorna la sua linea, ma segna anche un passo deciso verso un equilibrio tra potenza tecnica, estetica curata e funzionalità avanzate. Con tali caratteristiche tale dispositivo sembra pronto a conquistare l’attenzione degli appassionati del settore smartphone.