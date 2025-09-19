iPhone 17 Pro e Pro Max: arriva subito un aggiornamento di Apple

Il debutto di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max è accompagnato da un aggiornamento immediato del software. Apple ha infatti reso disponibile una nuova build di iOS 26, identificata con il numero 23A345, che sostituisce la versione 23A341 distribuita all’inizio della settimana. Chi acquisterà uno dei due nuovi modelli troverà quindi un update pronto per l’installazione già al primo avvio.

In realtà non è la prima volta che accade qualcosa del genere e c’è da precisare che non c’è nulla di strano o di male: l’importante per ogni azienda è risolvere le piccole problematiche che si manifestano. Farlo in breve tempo è segnale di grande attenzione ed integrità.

La mossa appare come una risposta rapida a un problema individuato in prossimità del lancio. L’aggiornamento, al momento, riguarda solo i modelli Pro e non coinvolge né iPhone 17 né iPhone Air, che restano sulla build precedente. Questo fa pensare a una correzione legata a una componente specifica di Pro e Pro Max, probabilmente legata a funzioni esclusive o a un comportamento inatteso riscontrato nelle prime unità.

Probabile intervento su un bug individuato

Apple non ha fornito dettagli sulle modifiche incluse nella nuova release, ma è verosimile che si tratti di un bug fixdell’ultimo minuto. Nei test effettuati dalla stampa erano stati segnalati piccoli problemi con le fotocamere, ma in quel caso erano coinvolti anche iPhone Air, che per ora non riceve alcun aggiornamento. È quindi possibile che l’intervento riguardi un aspetto specifico dei modelli Pro, magari legato all’hardware o alle ottimizzazioni software.

In attesa di ulteriori chiarimenti, l’aggiornamento rappresenta una misura per garantire ai primi utenti un’esperienza più stabile fin dal primo giorno di utilizzo. Apple dimostra ancora una volta di voler intervenire rapidamente quando emergono criticità, anche se di entità limitata, per evitare che i problemi incidano sulle prime impressioni dei nuovi dispositivi.