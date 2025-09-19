Google lancia Rope Wristlet: il laccetto da polso che sfida Apple

Google ha introdotto un nuovo accessorio nella propria gamma ufficiale. Si chiama Rope Wristlet. Un vero e proprio laccetto da polso pensato per chi desidera portare il proprio smartphone in modo pratico e sicuro. Il lancio arriva a pochi giorni di distanza dalla tracolla per iPhone presentata da Apple. Segnando così una chiara risposta da parte di Mountain View a una tendenza in crescita. Il Rope Wristlet è descritto come ideale per i dispositivi Pixel. Ma la sua struttura lo rende compatibile con la maggior parte degli smartphone e delle custodie in commercio. Esclusi solo i modelli pieghevoli della serie Pixel Fold.

Rope Wristlet: un accessorio universale, ma non per i pieghevoli Pixel

L’accessorio si presenta con una costruzione in poliestere intrecciato. È disponibile in tre combinazioni di colore. Ossia viola con blu, verde con giallo e nero con grigio. Le dimensioni sono contenute. Si parla di una lunghezza di circa 22,9 cm e una larghezza di 7,6 cm. Il design vuole essere funzionale. Ma anche riconoscibile e gradevole dal punto di vista estetico. L’aggancio avviene tramite una sottile piastra in plastica con anello a D. Che deve essere inserita tra il telefono e la custodia, a cui si collega un moschettone a molla incluso nella confezione.

Il Rope Wristlet funziona con qualunque custodia che permetta l’inserimento di un inserto tra telefono e cover. Una soluzione sempre più diffusa tra gli accessori moderni. Google però precisa che l’accessorio non è adatto alla serie Pixel Fold. Questo perché le cover per dispositivi pieghevoli non offrono una chiusura completa sui bordi, impedendo un fissaggio stabile del laccetto. Per tutti gli altri modelli, invece, l’installazione è semplice, reversibile e non richiede adesivi né modifiche permanenti.

Il debutto del Rope Wristlet coincide con l’arrivo sul mercato della nuova famiglia Pixel 10. Ma non sembra trattarsi di un accessorio progettato specificamente per essa. Le colorazioni non riprendono infatti la palette della nuova linea, suggerendo una destinazione d’uso più trasversale. Al momento, il Rope Wristlet è disponibile esclusivamente sullo store statunitense di Google al prezzo di 7 dollari. Non è ancora chiaro quando verrà reso disponibile in Europa e nel mercato italiano.