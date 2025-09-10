iPhone 17 Pro e Air: disponibili i nuovi sfondi ufficiali, scaricali qui

Con la presentazione di iPhone 17, Apple ha rivoluzionato la gamma introducendo quattro modelli e dicendo addio alla versione Plus, sostituita dal sottilissimo iPhone Air. I preordini partiranno ufficialmente venerdì 12 settembre, anche su Amazon, mentre le prime consegne sono fissate per il 19 settembre. Chi vuole già respirare l’atmosfera del lancio può approfittare dei nuovi sfondi ufficiali, che sono stati resi disponibili per il download e permettono di dare un tocco di freschezza anche agli iPhone attuali.

Sfondi dedicati a iPhone 17 Pro e iPhone Air

Gli sfondi di iPhone 17 Pro riprendono lo stile introdotto sugli iPad Pro, con la parola “Pro” disposta in verticale e caratterizzata da colori vividi che si adattano bene sia alla modalità chiara che a quella scura. È un design minimalista ma d’impatto, perfetto per esaltare il nuovo look del retro in alluminio e il grande plateau della fotocamera.

Per quanto riguarda iPhone Air, gli sfondi puntano su un approccio più elegante e pulito: le grafiche richiamano il caratteristico elemento posteriore che ospita la fotocamera, con linee e gradienti che mettono in risalto la silhouette ultrasottile del dispositivo. Questo dettaglio aiuta a trasmettere l’idea di leggerezza e design raffinato, elementi chiave per il nuovo modello.

Scaricare e applicare questi wallpaper è semplice. Da iPhone basta un tocco prolungato sull’immagine per salvarla in galleria, mentre da computer si utilizza il tasto destro per scaricare il file. Per impostarli come sfondo, è sufficiente andare su Impostazioni > Sfondi > Aggiungi un nuovo sfondo e selezionare l’immagine.

Questa mossa di Apple permette agli utenti di entrare subito nel clima della nuova generazione di iPhone, anche senza aver ancora ricevuto il proprio dispositivo. In molti casi, i wallpaper sono il primo assaggio del design e dello spirito della nuova lineup, e l’arrivo di sfondi ottimizzati per il display Super Retina XDR con luminosità fino a 3000 nit consente di apprezzare appieno i colori e i dettagli.