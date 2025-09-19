Iliad si aggiorna, ritornano le offerte Giga 150, 200 e 250

L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato la sua proposta. In particolare, l’operatore ha tolto dal suo catalogo le offerte della gamma Iliad TOP. Al loro posto, l’operatore ha deciso di far ritornare a disposizione degli utenti le offerte appartenenti alla gamma Iliad Giga, ovvero le offerte note con il nome di Iliad Giga 150, Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Iliad aggiorna il suo catalogo, ritornano le offerte della gamma Iliad Giga

L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, in particolare, sono ritornate le offerte appartenenti alla gamma Iliad Giga. Queste vanno quindi a sostituire per il momento le offerte appartenenti alla nuova gamma Iliad TOP, le quali sono state disponibili fino a qualche giorno fa. Si tratta di offerte come da tradizione di Iliad estremamente convenienti e che includono ogni mese bundle ricchi ma a basso costo. Vi riassumiamo qui di seguito cosa includono.