Iliad si aggiorna, ritornano le offerte Giga 150, 200 e 250

L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato la sua proposta. In particolare, l’operatore ha tolto dal suo catalogo le offerte della gamma Iliad TOP. Al loro posto, l’operatore ha deciso di far ritornare a disposizione degli utenti le offerte appartenenti alla gamma Iliad Giga, ovvero le offerte note con il nome di Iliad Giga 150, Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Vediamo qui di seguito cosa includono.
Iliad aggiorna il suo catalogo, ritornano le offerte della gamma Iliad Giga
L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, in particolare, sono ritornate le offerte appartenenti alla gamma Iliad Giga. Queste vanno quindi a sostituire per il momento le offerte appartenenti alla nuova gamma Iliad TOP, le quali sono state disponibili fino a qualche giorno fa. Si tratta di offerte come da tradizione di Iliad estremamente convenienti e che includono ogni mese bundle ricchi ma a basso costo. Vi riassumiamo qui di seguito cosa includono.
- Iliad Giga 150 arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e fino a 150 Giga di traffico internet validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e 4G+. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese;
- Iliad Giga 200 arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e fino a 200 Giga di traffico internet validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese;
- Iliad Giga 250 arriva ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e fino a 250 Giga di traffico internet validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 11,99 euro al mese.