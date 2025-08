Iliad News Iliad si rinnova per l’estate con le nuove offerte TOP L'operatore telefonico Iliad ha deciso di voltare pagina, cambiando e rinnovando il suo catalogo di offerte per questi ultimi mesi estivi.

L’operatore telefonico Iliad ha deciso di voltare pagina, cambiando e rinnovando il suo catalogo di offerte per questi ultimi mesi estivi. Come già detto in apertura, infatti, l’operatore ha introdotto alcune nuove offerte mobile appartenenti alla gamma Iliad Top. La prima di queste è la nuova offerta denominata Iliad Top 300 Plus. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese una quantità stratosferica di giga per navigare.

Nello specifico, con l’offerta in questione si avranno fino ad addirittura 300 GB di traffico dati. Questi sono poi validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per averla è pari a 11,99 euro al mese. Una seconda novità del catalogo è poi l’offerta mobile denominata Iliad Top 250 Plus. In questo caso, saranno inclusi sempre molti giga, pari però a “soli” 250 GB. Questi sono sempre utilizzabili per navigare con connettività 5G. In questo caso, il costo per il rinnovo sarà pari a soli 9,99 euro al mese.

Terza ed ultima novità introdotta da Iliad è la nuova offerta mobile denominata Iliad Top 150 Plus. Quest’ultima va a sostituire la precedente offerta Iliad Flash 150. Gli utenti potranno dunque utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, per navigare questa volta con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.

Secondo quanto riportato, tutte queste offerte saranno disponibili all’attivazione fino alla giornata del prossimo 18 settembre 2025.