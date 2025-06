Iliad Giga 180, nuova bomba per i già clienti di Iliad

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha portato diverse novità sul proprio catalogo. Oltre alle nuove offerte mobile Iliad Flash 150 e Iliad Flash 220, l’operatore ha reso disponibile la nuova Iliad Giga 180. Quest’ultima, però, è rivolta soltanto ai già clienti dell’operatore. Questi dovranno però effettuare necessariamente un upgrade rispetto alla propria offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad stupisce ancora, arriva ufficialmente la nuova offerta Iliad Giga 180

L’operatore telefonico Iliad ha da poco reso disponibile all’attivazione un’altra super offerta mobile eccezionale. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata Iliad Giga 180. Quest’ultima non sarà però disponibile all’attivazione dai nuovi clienti. Sarà infatti disponibile all’attivazione da chi è già cliente di Iliad. Come già detto, però, i già clienti dovranno necessariamente effettuare un upgrade rispetto alla propria offerta.

La nuova offerta Iliad Giga 180 ha un costo per il rinnovo pari a soli 8,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, i già clienti dell’operatore potranno utilizzare ogni mese fino a ben 180 GB di traffico dati. Questi saranno però validi per navigare con una connettività massima pari a 4G e a 4G+. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti da inviare sempre verso tutti i numeri.

Una particolarità di questa offerta mobile è che include anche minuti di chiamate senza limiti per chiamare diverse destinazioni estere. Tra queste, sono comprese le seguenti:

Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.