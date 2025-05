Google Chrome

Google ha annunciato un aggiornamento per Chrome che introduce una nuova funzione di gestione automatica delle password compromesse. Il browser sarà presto in grado di modificare da solo le credenziali associate a siti web in cui siano state rilevate violazioni di sicurezza, senza intervento diretto dell’utente.

Chrome introdurrà la modifica automatica delle password violate

La novità è parte di un più ampio aggiornamento legato alla sicurezza degli account online. Quando Chrome rileverà che una password salvata è stata coinvolta in una violazione di dati, notificherà l’utente e offrirà la possibilità di correggerla automaticamente. In pratica, il browser aprirà il sito in questione, accederà all’area di gestione dell’account e genererà una nuova password sicura.

Google ha spiegato che il sistema utilizza tecnologie di automazione controllata, già integrate in parte nell’assistente Google, per navigare in autonomia tra le impostazioni del sito e completare il cambio della password. L’utente potrà sempre decidere di intervenire manualmente o rifiutare l’azione automatica.

Questa funzione non è completamente nuova: è stata testata negli Stati Uniti già dal 2021, ma fino a oggi il supporto era limitato a pochi siti compatibili e solo in lingua inglese. Con il nuovo aggiornamento, Google punta a un’estensione globale, con supporto a un maggior numero di piattaforme e localizzazione in più lingue.

L’obiettivo è quello di rendere il cambio delle password più veloce, semplice e sicuro, soprattutto per gli utenti meno esperti che non sanno come intervenire in caso di violazioni. Google evidenzia anche che questa soluzione riduce il tempo di esposizione ai rischi, accelerando la risposta a eventuali compromissioni.

La funzione di cambio automatico delle password sarà integrata nel Password Manager di Google, già disponibile su Chrome e Android. Quando verrà rilevata una credenziale compromessa, l’assistente proporrà l’avvio della procedura automatica. In alternativa, l’utente potrà generare e salvare manualmente una nuova password.

Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare la struttura dei siti web e riconoscere le pagine corrette per il cambio delle credenziali. Tuttavia, non tutti i siti saranno supportati da subito. Google ha dichiarato che il numero di siti compatibili aumenterà progressivamente, grazie al miglioramento continuo dell’automazione.

Con questa novità, Chrome punta a offrire una protezione attiva, riducendo la necessità di interventi tecnici da parte dell’utente. Molte persone, infatti, ignorano le segnalazioni di violazioni o non cambiano le password anche dopo aver ricevuto un avviso. La nuova funzione interviene per automatizzare questa fase critica, rafforzando la sicurezza complessiva dell’account.

Il sistema sarà attivo su desktop e dispositivi mobili, ma verrà rilasciato in fasi. Google non ha ancora comunicato una data ufficiale per il completamento del rollout globale, ma ha confermato che l’espansione inizierà nei prossimi mesi.