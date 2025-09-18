Arriva la mappa dell’attività cerebrale durante le decisioni

Un gruppo di scienziati di Princeton e di un consorzio internazionale di 22 laboratori hanno realizzato qualcosa che fino a poco tempo fa era considerato impossibile: hanno osservato il cervello agire mentre faceva scelte dal punto di vista del singolo neurone, estendendo l’analisi all’intero cervello di un mammifero. Ciò offre una nuova prospettiva su come fai scelte, persino quelle più casuali e banali.

L’esperimento coinvolge 139 topi in una sorta di compito apparentemente elementare: muovere una piccola ruota per spostare un cerchio a strisce nere e bianche e al centro della schermata. L’ animale riceve una goccia d’acqua zuccherata come ricompensa in caso di successo. Allo stesso tempo, le informazioni “visuali” erano ben distinte, ma altre difficili da risolvere costringono l’animale alla memoria e alle aspettative, condizioni attraverso le quali è possibile studiare non solo la selezione immediata, ma anche la valutazione dai risultati dell’esperienza.

Il monitoraggio dell’attività cerebrale è stato implementato utilizzando elettrodi ad alta densità che potevano registrare centinaia di neuroni contemporaneamente. Sebbene ognuna delle installazioni lavori su una particolare regione del cervello, le analisi hanno seguito i protocolli condivisi e i risultati sono andati a integrare il registro. In totale, parliamo di uno sforzo per mappare oltre 600.000 neuroni localizzati in 279 aree cerebrali.

Ecco la scoperta più importante fatta dagli scienziati

Ma la sorpresa più grande riguarda dove è distribuita l’attività cerebrale. Non ci sono pochissime aree specializzate che prendono decisioni; in realtà, è chiaro, coinvolgimento generalizzato in quasi tutto il cervello, comprese molte regioni che abbiamo considerato chiamando aree dedicate solo all’esecuzione di movimenti. Come affermò Ilana Wittena, neuroscienziato dell’università di Princeton, il cervello “sta prendendo decisioni in ogni momento ed è quasi un coro. Ci sono molte aree che stanno svolgendo il lavoro contemporaneamente ”.

Per la neuroscienza, e gli scienziati di tutto il mondo, questa mappa è un punto di partenza. Tutti questi dati raccolti aprono la strada a nuove ipotesi, alla ricerca di schemi ancora sconosciuti e a una visione più profonda dei legami tra circuiti neurali e processi cognitivi.