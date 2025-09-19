Google Pixel Watch, lo sblocco diventa più intelligente: presto aprirà anche le app sullo smartphone

Google Pixel Watch

Google sta preparando un’importante evoluzione della funzione Sblocco dall’orologio (Watch Unlock) sui suoi Pixel Watch. Introdotta nel 2023 come sistema rapido per sbloccare uno smartphone Pixel quando l’orologio è nelle vicinanze, la funzione si arricchirà presto di una novità che la renderà molto più utile nella vita quotidiana.

Dallo sblocco alla navigazione diretta nelle app

Ad oggi, avere il Pixel Watch al polso permette di mantenere lo smartphone Pixel automaticamente sbloccato, così da accedere a notifiche e schermata home con un semplice gesto. Con il prossimo aggiornamento, però, si farà un passo avanti: sarà possibile aprire direttamente una sezione specifica delle app sullo smartphone, partendo da un’azione eseguita sullo smartwatch.

La nuova opzione, chiamata Authorized apps, si applicherà inizialmente a un gruppo ristretto di app compatibili, tra cui Google Messaggi e WhatsApp. In pratica, quando dall’orologio si selezionerà l’opzione “Apri sul telefono”, non ci si limiterà a sbloccare il Pixel, ma si verrà portati subito nella parte dell’app utile a completare l’azione: ad esempio, la conversazione da cui è partita la notifica.

Come funziona Authorized apps

Le prime tracce della nuova funzione sono state individuate all’interno della versione 25.37.31 beta dei Google Play Services, analizzata dal noto leaker AssembleDebug. Le schermate di configurazione aggiornate mostrano riferimenti chiari alla possibilità di autorizzare app specifiche a interagire con Watch Unlock.

Secondo quanto emerso:

Alcune app fidate saranno incluse di default nell’elenco, ma gli utenti dovrebbero avere la possibilità di aggiungere o rimuovere app manualmente.

La funzione sarà disponibile su tutti i Pixel Watch compatibili e sugli smartphone Pixel a partire dal Pixel 4a.

Non sono previsti altri cambiamenti rilevanti alla logica di Watch Unlock, ma la novità dovrebbe garantire un’esperienza più fluida e contestuale.

Disponibilità e compatibilità

Non ci sono ancora tempistiche ufficiali: la funzione non è attiva neppure nelle ultime beta pubbliche e Google potrebbe introdurla gradualmente nei prossimi mesi. Al momento non è chiaro nemmeno se resterà esclusiva dell’ecosistema Pixel o se potrà essere estesa a smartwatch di terze parti con Wear OS.

Perché è importante

Il potenziamento di Watch Unlock conferma l’intenzione di Google di integrare più strettamente smartwatch e smartphone. Non si tratta più solo di sbloccare il dispositivo, ma di ridurre i passaggi necessari per arrivare subito all’informazione o all’azione desiderata. In altre parole, il Pixel Watch diventa una sorta di telecomando intelligente capace di guidare l’interazione con lo smartphone in maniera più mirata.