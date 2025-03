Google rinnova Meteo Pixel: nuova interfaccia e fix per una maggiore precisione

Google continua a perfezionare l’esperienza utente sui suoi dispositivi Pixel. In che modo? Con un importante aggiornamento per l’app MeteoPixel. Dopo le prime segnalazioni emerse a gennaio, la nuova interfaccia utente per la ricerca delle località è finalmente in fase di distribuzione. L’aggiornamento introduce un metodo più intuitivo per consultare il meteo e gestire le località preferite. La vecchia icona “+”, utilizzata in precedenza per l’aggiunta immediata delle località, è stata sostituita da un’icona con una lente d’ingrandimento. Questa modifica consente agli utenti di cercare una città e scegliere se salvarla. Oppure semplicemente visualizzarne le previsioni senza aggiungerla all’elenco.

Google Meteo: richiesta una maggiore coerenza tra app e widget

Un’altra novità riguarda la possibilità di salvare una località dopo aver consultato il meteo. Una volta selezionata una città, in alto a destra appare il pulsante “Salva”. Ciò consente di aggiungerla alla propria lista senza dover ripetere la ricerca. Questo piccolo ma efficace miglioramento rende l’interazione con l’app più fluida e immediata. Il lancio dell’aggiornamento è già in corso per i possessori di dispositivi compatibili. Ma potrebbe essere necessario qualche giorno prima che tutti ricevano le nuove funzionalità.

Oltre alle migliorie grafiche e funzionali, Google ha anche introdotto un fix per un problema che ha generato confusione tra gli utenti. In passato, sono state segnalate discrepanze tra le previsioni meteo visualizzate nei widget e quelle mostrate nell’app principale. Ad esempio, alcuni hanno notato che la temperatura indicata sul widget non corrispondeva a quella riportata all’interno dell’applicazione. Vi erano infatti differenze di alcuni gradi o addirittura variazioni nella localizzazione.

Il fix in fase di rilascio risolve questa incoerenza. Ora il widget e l’applicazione mostreranno le stesse informazioni. Eliminando così il rischio di confusione e migliorando l’affidabilità del servizio. Tutte queste novità fanno parte dell’impegno continuo di Google nel migliorare il software dei Pixel. Cercando di rendere l’interazione con i dispositivi sempre più intuitiva ed efficiente. Gli aggiornamenti vengono distribuiti lato server. Quindi non richiedono un intervento diretto da parte degli utenti. Ma per chi desidera accelerare l’installazione delle nuove funzionalità, è possibile scaricare manualmente l’ultima versione dell’app tramite APKMirror.