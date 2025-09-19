Google Meteo, addio a Wear OS 6: ecco cosa cambia per gli utenti

Con l’arrivo di Wear OS 6, cambieranno diverse cose e una di queste sarà l’addio ufficiale dell’applicazione Google Meteo. Questa infatti non ci sarà più, segnale netto di un cambio di strategia. Chi installa oggi il sistema operativo su un nuovo dispositivo non troverà più l’app predefinita di Google, ma dovrà affidarsi alle soluzioni integrate dai produttori degli orologi o a una delle tante app di terze parti disponibili sul Play Store.

Questa scelta sembra mirata a semplificare l’offerta, lasciando maggiore libertà ai brand di smartwatch di proporre la propria esperienza utente, ma per molti rappresenta la fine di una delle app più comode e immediate del sistema operativo.

Eccezioni e continuità per chi già la usa

Non tutto è perduto per gli utenti affezionati. Chi ha già installato l’app Meteo di Google su un dispositivo aggiornato a Wear OS 6 potrà continuare a utilizzarla senza problemi. Lo stesso vale per chi resta su Wear OS 5 o versioni precedenti: in questi casi non cambia nulla e l’app resterà disponibile e funzionante.

Un discorso a parte riguarda i Pixel Watch, per i quali Google ha previsto una transizione automatica verso una nuova app Meteo sviluppata ad hoc, chiamata Meteo Pixel, che continuerà a garantire un’integrazione nativa e aggiornata con il sistema. Detto questo, si tratterà di un nuovo cambiamento che riguarderà gli utenti abituati ad utilizzare gli smartwatch di Google.

Altre opzioni per rimanere informati

Anche senza l’app classica, gli utenti potranno sempre chiedere previsioni a Gemini o all’Assistente Google tramite comandi vocali. Rimane però il fatto che l’attuale app Meteo non riceverà ulteriori aggiornamenti né un restyling grafico in Material 3 Expressive, segnando di fatto l’inizio della sua dismissione graduale.

Questo cambiamento spinge chi utilizza Wear OS a considerare alternative più moderne e integrate, oppure a restare con l’app esistente finché continuerà a funzionare.