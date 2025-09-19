Sony Xperia 1 VII tra i primi a ricevere Android 16

Chi segue da vicino il mondo Android sa bene quanto la rapidità negli aggiornamenti sia spesso un terreno di confronto tra i grandi produttori. A tal proposito, Sony ha sorpreso tutti, mettendo a disposizione una versione stabile di Android 16 prima ancora di molti competitor. Sembrerebbe un passo avanti importante per l’azienda, eppure emergono subito delle contraddizioni. Il nuovo software, infatti, è stato reso disponibile esclusivamente su Xperia 1 VII. Riguardo l’aggiornamento, la versione di Android 16 rilasciata da Sony non incorpora alcune delle funzioni più pubblicizzate da Google.

Sony: aggiornamento Android 16 in arrivo sui Xperia 1 VII

Mancano, infatti, i Live Update, pensati per offrire un’interazione dinamica con notifiche e contenuti in tempo reale. Inoltre, non c’è traccia del nuovo linguaggio estetico Material 3 Expressive, che prometteva un salto di qualità nella personalizzazione grafica. La mancanza di un changelog ufficiale non fa che alimentare la sensazione di un aggiornamento frettoloso. Mentre le patch di sicurezza restano ferme ad agosto 2025.

Qualche novità c’è, ma si tratta di ritocchi mirati. L’app delle impostazioni è stata riorganizzata, alcune voci sono cambiate di posizione o di denominazione, ed è comparso un sistema di notifiche capace di raggruppare i messaggi in maniera più intelligente. Sul piano tecnico, invece, l’elemento realmente innovativo è Advanced Protection. Un insieme di meccanismi che rinforzano la sicurezza bloccando in automatico app e siti considerati pericolosi.

Guardando oltre, Sony ha dichiarato che solo altri tre modelli riceveranno l’aggiornamento. Si tratta dei dispositivi Xperia 10 VII, Xperia 1 VI e Xperia 10 VI. Non è dato sapere se tali versioni presenteranno differenze rispetto a quella destinata all’Xperia 1 VII, ma le probabilità di sorprese sono scarse. In definitiva, l’episodio conferma un aspetto che gli utenti Android conoscono bene: il supporto software non si giudica soltanto dalla velocità con cui viene distribuito. È importante tenere conto anche dalla completezza delle funzioni implementate, dalla qualità delle correzioni e dalla costanza con cui il produttore mantiene il proprio impegno.