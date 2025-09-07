Password forti e 2FA: come organizzare le credenziali senza impazzire

Le password restano la chiave d’accesso a servizi e identità digitali. La robustezza dipende da lunghezza, imprevedibilità e assenza di riferimenti personali. Frasi lunghe con parole non correlate, intervallate da numeri e simboli, resistono meglio agli attacchi. Il rischio nasce dalla riutilizzazione della stessa credenziale su più siti. Un password manager risolve il problema generando e custodendo chiavi diverse per ogni account, sincronizzate tra dispositivi. In questo modo basta ricordare una sola master password, protetta a sua volta da requisiti elevati e da controlli anti-phishing integrati.

C’è chi ricorre ancora al caro vecchio foglio di carta, il quale non si può dire che sia una cattiva soluzione. In questo caso sarete sicuri che nessuno potrà venirne in possesso magari hackerando il vostro smartphone o magari rubandovelo. Ovviamente dovete ricordare di nascondere il foglio con tutte le vostre password e parole chiave in un posto sicuro, magari una cassaforte.

Autenticazione a due fattori e recupero di emergenza: cosa fare

L’autenticazione a due fattori aggiunge un passaggio che sblocca l’accesso solo con un secondo elemento, come un codice temporaneo o una chiave di sicurezza FIDO. Per gli account critici è consigliabile preferire app di OTP o token hardware, meno esposti ai rischi degli SMS. È importante anche predisporre metodi di recupero sicuri: codici di backup stampati e conservati offline, indirizzi email secondari affidabili, contatti di fiducia per il recupero. I controlli periodici delle violazioni note, disponibili in molti gestori di password e nei browser, aiutano a sostituire rapidamente credenziali compromesse. Con questa combinazione di criteri robusti, gestione centralizzata e 2FA, le identità digitali risultano più protette senza complicare la vita di tutti i giorni.

Queste soluzioni sono ad oggi fondamentali per evitare di incorrere in alcuni problemi, per cui seguire tali passaggi è ormai obbligatorio per non ritrovarsi in situazioni veramente spiacevoli.