Emoji e Unicode 17.0: le nuove icone in arrivo su tutte le piattaforme

È stata ufficialmente rilasciata la versione Unicode 17.0, l’aggiornamento che definisce lo standard di codifica per caratteri e simboli digitali. Come di consueto, la parte più attesa riguarda le emoji, che vedono l’aggiunta di nuove icone destinate a diventare presto disponibili su smartphone, computer e piattaforme di messaggistica. In totale sono sette le emoji introdotte, a cui si affianca un’ottava icona speciale, creata combinando più codici univoci.

Curiosamente, tra le candidate iniziali figurava anche l’emoji Apple Core (con codice univoco 1FADD), poi rimossa nella versione finale. Nonostante l’assenza, il codice è rimasto registrato e potrà essere eventualmente riutilizzato in futuro. L’aggiornamento non si limita a nuove aggiunte: Unicode 17.0 amplia anche il supporto per diversi toni di pelle su due emoji già esistenti, People with Bunny e People Wrestling, migliorando l’inclusività.

L’emoji extra e la compatibilità

Oltre alle sette icone ufficiali, c’è anche una new entry particolare: il Gender Neutral Ballet Dancer. Non fa parte dello standard in senso stretto perché per la sua visualizzazione è necessario combinare più codici, ma viene comunque incluso nel pacchetto Emoji 17.0 e sarà visibile sulle piattaforme che adotteranno il nuovo set. L’icona sarà disponibile in più varianti di colore della pelle, come già avviene per molte altre emoji.

Grazie al sistema dei codici univoci, tutte le nuove emoji avranno la stessa identificazione su qualsiasi dispositivo o servizio che supporti Unicode 17.0, anche se lo stile grafico potrà cambiare da una piattaforma all’altra. Le implementazioni da parte di Apple, Google, Microsoft e degli altri produttori inizieranno a comparire nei prossimi mesi, con la distribuzione tramite aggiornamenti software.