venerdì, Settembre 19, 2025
YouTube Music rinnova la schermata di riproduzione: tutte le novità

YouTube Music rinnova la schermata di riproduzione con controlli più accessibili, carosello compatto per le azioni e testi a schermo intero, per un’esperienza più fluida e moderna.

scritto da Felice Galluccio
Google sta distribuendo un importante aggiornamento per YouTube Music che riguarda la schermata “in riproduzione”, sia su Android che su iOS. Basta solo recarsi nel Play Store o nell’App Store e scaricare l’aggiornamento, ma potrebbe anche darsi che al momento non lo troveresti disponibile in quanto la distribuzione da parte di Google è graduale.

Il restyling punta a rendere l’interfaccia più intuitiva e a ridurre il numero di passaggi necessari per interagire con i contenuti. Subito sotto al titolo del brano e al nome dell’artista ora compaiono i controlli principali, rendendo più rapido l’accesso a play, pausa, skip e ripetizione. Anche le azioni secondarie, come “mi piace”, “non mi piace”, commenti, salvataggio del brano e testi, sono state spostate in un carosello compatto che scorre orizzontalmente. Questo permette di eliminare la precedente barra di tab nella parte bassa dello schermo, guadagnando spazio per la copertina e per altri elementi grafici.

Un cambiamento interessante riguarda il selettore che consente di passare dalla riproduzione del solo brano al video musicale: non è più posizionato nella parte alta dello schermo ma è stato integrato nel carosello, così da essere più facile da raggiungere con il pollice.

Più spazio per testi e contenuti correlati

Tra le novità più apprezzate c’è la possibilità di espandere a schermo intero i testi e i brani correlati, migliorando l’esperienza di ascolto e rendendo più semplice scoprire nuova musica. Anche la barra di avanzamento è stata ridisegnata: ora ha un aspetto più squadrato e ha perso il classico indicatore tondo di riproduzione, in linea con l’estetica più moderna che Google sta adottando sulle sue app.

Chi non vede ancora la nuova interfaccia può provare a riavviare l’app o a forzarne l’arresto dalle impostazioni del telefono: in alcuni casi questo ha permesso di attivare subito il nuovo layout. Con questo aggiornamento, YouTube Music punta a offrire un’esperienza più fluida e coerente, avvicinandosi sempre di più agli standard di design di altre app Google.

