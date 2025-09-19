YouTube Music rinnova la schermata di riproduzione: tutte le novità

Google sta distribuendo un importante aggiornamento per YouTube Music che riguarda la schermata “in riproduzione”, sia su Android che su iOS. Basta solo recarsi nel Play Store o nell’App Store e scaricare l’aggiornamento, ma potrebbe anche darsi che al momento non lo troveresti disponibile in quanto la distribuzione da parte di Google è graduale.

Il restyling punta a rendere l’interfaccia più intuitiva e a ridurre il numero di passaggi necessari per interagire con i contenuti. Subito sotto al titolo del brano e al nome dell’artista ora compaiono i controlli principali, rendendo più rapido l’accesso a play, pausa, skip e ripetizione. Anche le azioni secondarie, come “mi piace”, “non mi piace”, commenti, salvataggio del brano e testi, sono state spostate in un carosello compatto che scorre orizzontalmente. Questo permette di eliminare la precedente barra di tab nella parte bassa dello schermo, guadagnando spazio per la copertina e per altri elementi grafici.

Un cambiamento interessante riguarda il selettore che consente di passare dalla riproduzione del solo brano al video musicale: non è più posizionato nella parte alta dello schermo ma è stato integrato nel carosello, così da essere più facile da raggiungere con il pollice.

Più spazio per testi e contenuti correlati

Tra le novità più apprezzate c’è la possibilità di espandere a schermo intero i testi e i brani correlati, migliorando l’esperienza di ascolto e rendendo più semplice scoprire nuova musica. Anche la barra di avanzamento è stata ridisegnata: ora ha un aspetto più squadrato e ha perso il classico indicatore tondo di riproduzione, in linea con l’estetica più moderna che Google sta adottando sulle sue app.

Chi non vede ancora la nuova interfaccia può provare a riavviare l’app o a forzarne l’arresto dalle impostazioni del telefono: in alcuni casi questo ha permesso di attivare subito il nuovo layout. Con questo aggiornamento, YouTube Music punta a offrire un’esperienza più fluida e coerente, avvicinandosi sempre di più agli standard di design di altre app Google.