Samsung Messages: nuove Bubble Emoji per i messaggi

Incredibilmente l’attenzione delle grandi aziende che si occupano di produrre software si è spostata anche sulla messaggistica, un esempio è Google che recentemente ha migliorato la propria applicazione messaggi introducendo interessanti novità pensate per rendere l’esperienza d’uso decisamente più godibile e ricca di possibilità, a questa lista ora aggiungiamo anche Samsung che sembra stia lavorando per migliorare il proprio client di messaggistica personale dal momento che è recentemente in Corea è arrivata un interessante novità che mostra come la società si stia attivando per migliorare Samsung Message.

Nello specifico Samsung sta continuando a migliorare la sua applicazione e nelle scorse ore ha introdotto un interessante novità che non rivoluziona l’esperienza d’uso dell’applicazione ma giunge sicuramente un tocco di simpatia, la società coreana infatti ha rilasciato un update che introduce nei messaggi la funzione Bubble emoji, questa funzionalità al momento è disponibile solo in Corea del sud ma è illecito aspettarsi che nelle prossime versioni dell’applicazione arriverà anche dalle nostre parti.

Interessante e particolare

Samsung messaggi diventa così capace di comprendere il senso del testo che abbiamo inviato e può aggiungere in automatico una emoji per rendere il tutto decisamente più simpatico e completo, ciò a detta di Samsung serve a incrementare l’espressività del proprio messaggio, di conseguenza questa funzionalità non migliora drasticamente l’esperienza d’uso, ma sicuramente aggiunge quel tocco di frizzantezza in più che concorre a rendere l’esperienza più godibile.

Ovviamente si tratta di una funzione arrivata da poco che in tutta probabilità commetterà qualche errore all’inizio, magari aggiungendo delle emoji non corrette, sicuramente però nel corso del tempo il software affinerà la propria precisione grazie anche a ulteriori update introdotti da Samsung e ciò garantirà di fatto un miglioramento delle conversazioni a costo zero per coloro che decideranno di attivare questa funzionalità, non rimane dunque che attendere per capire se il tutto verrà distribuito rapidamente nelle nostre zone o se ci sarà comunque da attendere una prima fase di test, magari portata avanti in Corea del sud, spesso fa infatti Samsung testa le nuove funzionalità all’interno delle mura della propria nazione per poi estenderle al resto del mondo.