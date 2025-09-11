DJI Osmo Nano: la nuova action cam compatta pronta al debutto, c’è un video

Settembre si preannuncia movimentato per DJI, ma le ultime indiscrezioni hanno spostato i riflettori dal drone Mini 5 Pro a un prodotto inaspettato: la Osmo Nano. Secondo quanto emerso, si tratta di una nuova action cam che raccoglierà l’eredità della DJI Action 2, con un approccio più moderno e orientato alla portabilità. La notizia è arrivata dopo la pubblicazione — e la rapida rimozione — di un breve video sul canale YouTube The Product Village, dove si intravedeva la videocamera in funzione. Il filmato ha svelato due elementi interessanti: una memoria interna da 128 GB e la possibilità di scegliere tra diversi bundle di accessori, un’opzione che DJI ha già utilizzato nei modelli precedenti.

Design sottile e strategia di lancio

Il noto leaker Roland Quandt ha alimentato ulteriormente la curiosità condividendo su Bluesky alcune immagini che sembrano tratte dal materiale promozionale ufficiale. Le foto mostrano un design modulare e compatto, pensato per chi vuole un dispositivo leggero ma versatile, capace di adattarsi a diversi scenari di ripresa. Restano ancora sconosciuti dettagli tecnici cruciali come il tipo di sensore e il prezzo di lancio, elementi che DJI probabilmente rivelerà solo al momento della presentazione ufficiale.

Curiosamente, mentre cresce l’attesa per l’Osmo Nano, l’azienda mantiene un silenzio inusuale sul fronte del Mini 5 Pro. Di solito DJI accompagna i lanci dei suoi droni con teaser pubblicati giorni prima, ma questa volta non è accaduto. Questo ha fatto pensare a una strategia di comunicazione più prudente o addirittura a un possibile rinvio.

Se le indiscrezioni saranno confermate, settembre potrebbe vedere un doppio lancio: prima l’Osmo Nano e successivamente il Mini 5 Pro, atteso per metà mese. Una scelta che permetterebbe a DJI di rafforzare la propria presenza sia nel mercato delle action cam — dove la concorrenza di GoPro resta agguerrita — sia in quello dei droni compatti, da anni dominato dalla serie Mini. La combinazione di memoria integrata e kit modulari potrebbe rappresentare la chiave per distinguersi in un segmento sempre più competitivo.