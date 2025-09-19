Xiaomi Mijia Heater 2, il nuovo alleato contro il freddo invernale

Ad
Arriva dalla Cina una novità firmata Xiaomi che guarda al comfort domestico durante i mesi più rigidi. L’azienda ha presentato il nuovo Mijia Electric Heater 2 Temperature Control Version. Ovvero un riscaldatore elettrico progettato per garantire calore rapido ed efficiente.

Il dispositivo debutta a un prezzo di circa 39€, ma per il momento resta disponibile soltanto nel mercato asiatico. In attesa di vederlo anche in Europa, le caratteristiche tecniche mostrano un apparecchio pensato per semplificare la vita di tutti i giorni.

Xiaomi Mijia Heater 2: design, sicurezza e funzionalità extra, il nuovo volto del riscaldamento domestico

Il cuore del prodotto è una resistenza da 2200watt capace di entrare in funzione in appena 5 secondi. Questa potenza permette di innalzare la temperatura di una stanza fino a 16° in un’ora, purché l’ambiente non superi i 20 metri quadrati. La struttura interna è stata ottimizzata rispetto al modello precedente, con un’efficienza dichiarata superiore del 15%. Ideale quindi per camere da letto, piccoli salotti o uffici.

Il funzionamento si basa su un sistema di convezione naturale che diffonde l’aria calda dal pannello frontale e da quello superiore. Il calore così si distribuisce in modo uniforme, evitando i fastidiosi getti d’aria che seccano l’ambiente. Due manopole rotanti permettono di regolare la temperatura e la potenza su tre livelli diversi. Vi è poi un termostato integrato che controlla automaticamente l’accensione e lo spegnimento in base alle impostazioni scelte.

Oltre al riscaldamento, Xiaomi ha pensato anche ad un’altra funzione pratica. Si tratta di un supporto pieghevole capace di sostenere fino a un chilo e mezzo di tessuti, utile per asciugare rapidamente piccoli capi d’abbigliamento o asciugamani. La sicurezza non è stata trascurata. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione IPX4. Quindi è in grado di resiste agli schizzi d’acqua e può essere utilizzato anche in bagno, a patto che l’ambiente resti asciutto.

Non mancano protezioni contro il surriscaldamento e un sistema che interrompe la corrente in caso di caduta accidentale. Insomma, con un corpo compatto, realizzato in materiale ignifugo, e un peso di poco superiore ai cinque chilogrammi, il Mijia Heater 2 è facilmente trasportabile da una stanza all’altra. L’azienda rafforza così la sua offerta per la casa smart, che negli ultimi mesi ha visto l’arrivo anche di nuovi dispositivi da cucina.

