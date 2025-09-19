DAZN: nuova promo flash ex e mai abbonati clienti

Nelle ultime settimane, il mercato dello streaming sportivo è in fermento. In tale contesto, le principali piattaforme cercano soluzioni per ampliare la propria base di utenti. A tal proposito, DAZN ha scelto di puntare su una nuova promo flash. Quest’ultima è indirizzata agli ex clienti e a coloro che non hanno mai attivato un abbonamento prima. L’iniziativa è limitata nel tempo ed è legata al piano Full. Quest’ultimo offre l’accesso a tutto il catalogo di eventi trasmessi dalla piattaforma, dalle competizioni calcistiche di primo piano ad altri sport disponibili in palinsesto. Ciò che attira di tale promo è sicuramente il prezzo. Per incentivare il ritorno di vecchi utenti, DAZN propone un abbonamento annuale. Il quale viene suddiviso in rate mensili. Nei primi sei mesi la quota è fissata a 19,99 euro, mentre nella seconda metà dell’anno si applica la tariffa standard di 34,99 euro. Al termine del periodo, se non interviene disdetta, il rinnovo avverrà in automatico con le condizioni economiche valide al momento.

DAZN: ecco come ottenere la nuova promo flash

Gli utenti interessati hanno ricevuto un’email da parte della piattaforma che li informa di tale opportunità. L’offerta è strettamente personale, non trasferibile, e accetta soltanto pagamenti con carte di credito, carte di debito o PayPal. Per procedere all’attivazione basta collegarsi al portale ufficiale con le proprie credenziali e seguire le indicazioni riportate nell’email. A tal proposito, è importante ricordare che la promo presenta un limite temporale. Gli utenti potranno attivarla fino al 21 settembre.

La nuova promo conferma come DAZN stia sperimentando approcci mirati per trattenere e riconquistare pubblico. Un obiettivo fondamentale in un contesto in cui i diritti televisivi sportivi hanno costi sempre più alti e la concorrenza continua a intensificarsi. Le promozioni lampo diventano quindi anche un banco di prova per capire fino a che punto gli utenti sono disposti a rientrare nella piattaforma se le condizioni economiche vengono rese più favorevoli.