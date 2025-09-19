Ad
venerdì, Settembre 19, 2025
venerdì, Settembre 19, 2025
AmazonNewsOfferte

Amazon vi offre il monitor Samsung 5K da 27″ a un prezzo bomba

Questo dispositivo a marchio Samsung offre un'adeguata visualizzazione grazie ai 27 pollici 5120x2880 5K.

scritto da Valentina Acri
samsung

Con un prezzo inferiore ai 1000 euro oggi avete la possibilità di acquistare il monitor HRM ViewFinity S90PC marchiato Samsung. Parliamo di un dispositivo da 27 pollici 5120×2880 (5K) che consente di avere esperienze d’uso uniche grazie all’eccellente qualità. E’ bene sapere, infatti, che rispetto al 4K, il 5K aumenta le possibilità creative con un livello di dettaglio di 218 PPI.

In questo modo ciascun utente può sfruttare al meglio le proprie idee. Oltre a ciò, non manca un’incredibile saturazione cromatica accompagnata da un’ottima accuratezza dei colori che assicura fin da subito un’eccellente fedeltà di riproduzione.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni

Monitor HRM ViewFinity S90PC marchiato Samsung

Questo dispositivo a marchio Samsung offre un’adeguata visualizzazione grazie ai 27 pollici 5120×2880 5K che consentono di avere esperienze d’uso uniche grazie all’eccellente qualità. Al fine di ottimizzare la visualizzazione, il costruttore ha anche deciso di implementare il Matte Display, che riduce drasticamente la luce riflessa senza oscurare la visione.

Inoltre, tra i punti di forza di questo monitor, non manca la tecnologia Intelligent Eye Care che ottimizza la luminosità in modo automatico, riduce le emissioni di luce blu ed elimina lo sfarfallio dello schermo, favorendo la concentrazione. Sapete che con questo monitor progettato e realizzato dal marchio Samsung potete mettere al centro delle vostre giornate anche l‘intrattenimento?

Passare al proprio intrattenimento preferito subito dopo aver lavorato diventa semplice e rapido. Le app per Smart TV integrate offrono tutti i contenuti streaming più in voga al momento, facilmente fruibili da un unico schermo. Ecco perché già tantissimi utenti hanno deciso di acquistare questo innovativo monitor.

Samsung Monitor HRM ViewFinity S90PC (S27C902), Flat, 27'', 5120x2880 (5K), Smart Hub, 16:9, IPS, 60Hz, 5ms, Mini-DP, USB, Eye Saver Mode, Flicker Free, Silver
Samsung Monitor HRM ViewFinity S90PC (S27C902), Flat, 27'', 5120x2880 (5K), Smart Hub, 16:9, IPS, 60Hz, 5ms, Mini-DP, USB, Eye Saver Mode, Flicker Free, Silver
    979,00 EUR
    Acquista su Amazon

    Approfittate anche voi del prezzo oggi disponibile su Amazon per poter acquistare il monitor HRM ViewFinity S90PC marchiato Samsung. Oggi il colosso dell’e-commerce propone un prezzo speciale. 

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.