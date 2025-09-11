Dazn e Mediaset siglano un accordo per trasmettere insieme i big match de LaLiga

Dazn e Mediaset hanno annunciato un nuovo accordo che porterà in co-esclusiva alcune delle partite più importanti della LaLiga EA Sports sulle reti del Biscione. Dazn detiene i diritti del campionato spagnolo dal 2018 e li manterrà fino al 2029 grazie al recente rinnovo con la lega. Sei partite spetteranno anche a Mediaset e contribuirà così insieme a Dazn a portare il calcio spagnolo a tantissime persone.

Almeno per il momento non si sa se le partite in questione verranno trasmesse da Mediaset in chiaro. Alcune indiscrezioni parlano di una programmazione su Infinity, la piattaforma streaming del gruppo. L’iniziativa punta a rendere accessibili al grande pubblico incontri di cartello come El Clásico tra Real Madrid e Barcellona o il derby di Madrid, eventi capaci di catalizzare l’attenzione anche al di fuori dei confini spagnoli.

Le dichiarazioni dei vertici

Per Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, l’accordo conferma la centralità della piattaforma nello sport in streaming: “Dazn è ormai il punto di riferimento per LaLiga in Italia e continuerà a esserlo fino al 2029. Si tratta di uno dei diritti più importanti per noi, un campionato in cui militano alcuni dei giocatori più forti al mondo”.

Sulla stessa linea Stefano Sala, CEO di Media For Europe, che ha evidenziato la volontà di valorizzare il calcio come strumento di comunicazione per un pubblico sempre più internazionale. Ha ricordato i risultati di ascolto in crescita della Serie A e il successo del Mondiale per Club FIFA, capace di raggiungere oltre 50 milioni di spettatori tra Italia e Spagna. La trasmissione di alcuni dei match di LaLiga rientra quindi in una strategia di lungo periodo per offrire contenuti di alto profilo.

Questa collaborazione consolida un legame già sperimentato in passato tra le due emittenti e offre ai tifosi italiani un’occasione unica per vivere da vicino le sfide più spettacolari del calcio spagnolo.