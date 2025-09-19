Xiaomi 17, svelati i primissimi dettagli sulle fotocamere dei flagship

La nuovissima famiglia Xiaomi 17 potrebbe essere presentata entro la fine di settembre e, per questo motivo, stanno iniziando a trapelate tante nuove informazioni a riguardo. In particolare, i leak di queste ore consentono di scoprire qualche dettaglio molto interessante sul comparto fotografico.

La serie Xiaomi 17 sarà caratterizzata dalla presenza di tre modelli distinti, la versione base sarà affiancata dal modello Pro e dal Pro Max. Quest’ultimo si configura come il top di gamma assoluto e presenterà novità hardware molto interessanti.

Il comparto fotografico sarà co-sviluppato con Leica su tutti e tre i modelli ma il Pro Max potrà contare su una dotazione migliore rispetto agli altri due modelli. Il flagship di Xiaomi avrà, sempre secondo le indiscrezioni, un sensore principale da 50MP dotato di apertura f/1.67.

La serie Xiaomi 17 sarà incentrata su un comparto fotografico di altissimo livello grazie ad ottiche sviluppate in collaborazione con Leica

Al suo fianco sarà presente una lente ultrawide dotata di lunghezza focale da 17mm. Infine, il teleobiettivo in grado di raggiungere lo zoom ottico a 5x con una lente dotata di apertura f/2.6. Tutte le ottiche potranno utilizzeranno gli accorgimenti di Leica, sia hardware che software, per offrire agli utenti degli scatti sempre nitidi e con un bilanciamento dei colori coerente alla realtà.

La dotazione della variante Pro sarà molto simile a quella del top di gamma, con le indiscrezioni che lasciano intendere la medesima configurazione di ottiche. Tuttavia, a variare sarà principalmente l’apertura focale del teleobiettivo che sul Pro sarà di f/3.0, quindi leggermente più piccola del Pro Max.

Xiaomi da sempre punta a realizzare dei device che possono essere definiti dei cameraphone e la serie Xiaomi 17 non sarà da meno delle generazioni precedenti. Inoltre, i device potranno contare sulla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 che offrirà maggiore potenza di calcolo e una migliore gestione dei flussi dati provenienti dalle fotocamere.