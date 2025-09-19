Apple aggiorna il caricatore MagSafe: ricarica a 25 W e compatibilità più ampia

All’ultimo evento di presentazione che ha tenuto Apple il 9 settembre, non sono stati presentati solo i nuovi iPhone, gli Apple Watch e altri dispositivi conosciuti, bensì anche il nuovo caricatore wireless MagSafe. Questo è un aggiornamento importante perché introduce la ricarica a 25 W e amplia la compatibilità con più dispositivi grazie al pieno supporto allo standard Qi 2.2. Questo significa che tale opportunità non sarà più destinata solo ed esclusivamente agli iPhone 16.

Compatibilità con iPhone 16 e 17

La serie iPhone 16, pur essendo stata lanciata prima del rilascio ufficiale di Qi 2.2, era già predisposta per questa tecnologia. Con l’arrivo di iOS 26, previsto per il 15 settembre, la compatibilità sarà formalizzata e si potrà sfruttare il nuovo caricatore MagSafe o altri caricatori certificati Qi 2.2 per raggiungere la massima potenza di ricarica. L’unico modello escluso è l’iPhone 16e, che resta limitato a 20 W.

Anche i nuovi iPhone 17, con il loro supporto nativo allo standard Qi 2.2, potranno beneficiare della ricarica a 25 W. Fa eccezione l’iPhone Air, che si ferma a 20 W, in linea con le scelte di Apple per contenere consumi e temperature su un design così sottile.

Prezzi e disponibilità del nuovo caricatore MagSafe

Il nuovo caricatore MagSafe è già apparso sul sito USA di Apple e ora si aspetta che, auspicabilmente, il colosso lo lanci anche in Europa. Nel frattempo questi sono i prezzi per gli utenti degli Stati Uniti:

39 dollari con cavo USB-C da 1 metro;

49 dollari con cavo da 2 metri.

I prezzi restano identici al modello precedente. In queste ore l’Apple Store è offline per l’aggiornamento dei listini in vista dei preordini, ma il caricatore dovrebbe arrivare presto anche sullo store italiano.

Questa mossa rende l’ecosistema MagSafe più flessibile e conveniente, permettendo di sfruttare la massima velocità di ricarica anche con accessori di terze parti e migliorando l’esperienza di ricarica wireless per tutti gli utenti.