venerdì, Settembre 12, 2025
iPhone 17: ci sono 8 motivi per passare alla nuova generazione

Se state pensando di acquistare i nuovi iPhone 17, ci sono diverse motivazioni che vi porteranno a completare l'opera.

scritto da Felice Galluccio
La gamma iPhone 17 segna un salto più marcato rispetto agli anni precedenti, soprattutto per il modello base. La novità più attesa è l’arrivo del display ProMotion a 120 Hz, finora esclusivo dei modelli Pro, che porta maggiore fluidità anche a chi sceglie l’iPhone più economico. Lo schermo è ora più ampio (6,3 pollici), raggiunge i 3.000 nit di luminosità massima e supporta l’Always-on Display con refresh adattivo.

La fotocamera frontale è stata riprogettata: il nuovo sensore quadrato da 18 MP permette di scattare selfie sia in verticale sia in orizzontale senza ruotare il telefono, migliorando comfort e stabilità. Sul retro, tutte le fotocamere passano a 48 MP, compresa l’ultra-grandangolare, con un salto di qualità notevole per foto e video.

Apple ha inoltre introdotto Ceramic Shield 2 e un rivestimento anti-riflesso per ridurre i graffi e migliorare la visibilità. Nei modelli Pro, la scocca in alluminio unibody e il Ceramic Shield posteriore promettono fino a quattro volte più resistenza rispetto ai precedenti vetri.

Potenza, autonomia e spazio raddoppiato

L’iPhone 17 monta il nuovo chip A19, con display engine e Neural Engine aggiornati per le funzioni di Apple Intelligence. I modelli Pro e Air ricevono l’A19 Pro con sistema di raffreddamento migliorato, che garantisce prestazioni sostenute superiori del 40% rispetto agli iPhone 16 Pro, ideale per gaming e video editing.

Anche la batteria beneficia del redesign: iPhone 17 ora offre fino a 30 ore di riproduzione video (contro le 22 del modello precedente), mentre il Pro Max raggiunge 39 ore, segnando il miglioramento più consistente mai visto.

Non meno importante l’aumento di memoria: il modello base parte da 256 GB senza rincari di prezzo, un vantaggio rilevante considerando il peso di foto e video in alta qualità.

Infine, Apple ha aggiunto un tocco di stile: la colorazione Cosmic Orange del Pro è una delle più originali degli ultimi anni, pensata per chi vuole distinguersi anche nel design.

Felice Galluccio

